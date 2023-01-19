Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил о трудностях в возобновлении переговоров России и Украины

Глава МИД Турции Чавушоглу: провести переговоры между Россией и Украиной стало труднее из-за обстоятельств

19 января 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Провести переговоры между Украиной и Россией становится еще сложнее, уточнил глава МИД Турции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возобновить переговоры между Россией и Украиной теперь сложнее, чем раньше. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Конфликт затянулся, условия изменились, все стало сложнее. Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей, которые требуют переговоров», — рассказал Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова приводит газета Yeni Akit. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Стороны предпринимали несколько попыток разрешить конфликт при помощи дипломатии, но страны не смогли договориться. Россия заявляла, что открыта к переговорам, но условия, которые ставит президент Украины Владимир Зеленский, не устраивают Москву. Поэтому глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что речи о переговорах с Украиной сейчас быть не может. Пресс-секретарь Зеленского называл условия для переговоров, которые касались территориальной целостности Украины. В Турции также заявляли, что встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в ближайшее время не предвидится.

Возобновить переговоры между Россией и Украиной теперь сложнее, чем раньше. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Конфликт затянулся, условия изменились, все стало сложнее. Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей, которые требуют переговоров», — рассказал Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова приводит газета Yeni Akit. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Стороны предпринимали несколько попыток разрешить конфликт при помощи дипломатии, но страны не смогли договориться. Россия заявляла, что открыта к переговорам, но условия, которые ставит президент Украины Владимир Зеленский, не устраивают Москву. Поэтому глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что речи о переговорах с Украиной сейчас быть не может. Пресс-секретарь Зеленского называл условия для переговоров, которые касались территориальной целостности Украины. В Турции также заявляли, что встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в ближайшее время не предвидится.