Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил о трудностях в возобновлении переговоров России и Украины

Глава МИД Турции Чавушоглу: провести переговоры между Россией и Украиной стало труднее из-за обстоятельств
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Пикеты у турецкого посольства. Москва., флаг турции, турецкое посольство, пикеты
Провести переговоры между Украиной и Россией становится еще сложнее, уточнил глава МИД Турции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Возобновить переговоры между Россией и Украиной теперь сложнее, чем раньше. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Конфликт затянулся, условия изменились, все стало сложнее. Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей, которые требуют переговоров», — рассказал Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова приводит газета Yeni Akit.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Стороны предпринимали несколько попыток разрешить конфликт при помощи дипломатии, но страны не смогли договориться.

Россия заявляла, что открыта к переговорам, но условия, которые ставит президент Украины Владимир Зеленский, не устраивают Москву. Поэтому глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что речи о переговорах с Украиной сейчас быть не может. Пресс-секретарь Зеленского называл условия для переговоров, которые касались территориальной целостности Украины. В Турции также заявляли, что встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в ближайшее время не предвидится.

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Возобновить переговоры между Россией и Украиной теперь сложнее, чем раньше. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Конфликт затянулся, условия изменились, все стало сложнее. Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей, которые требуют переговоров», — рассказал Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова приводит газета Yeni Akit. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Стороны предпринимали несколько попыток разрешить конфликт при помощи дипломатии, но страны не смогли договориться. Россия заявляла, что открыта к переговорам, но условия, которые ставит президент Украины Владимир Зеленский, не устраивают Москву. Поэтому глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что речи о переговорах с Украиной сейчас быть не может. Пресс-секретарь Зеленского называл условия для переговоров, которые касались территориальной целостности Украины. В Турции также заявляли, что встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в ближайшее время не предвидится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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