Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил о трудностях в возобновлении переговоров России и Украины

Возобновить переговоры между Россией и Украиной теперь сложнее, чем раньше. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Конфликт затянулся, условия изменились, все стало сложнее. Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей, которые требуют переговоров», — рассказалМевлют Чавушоглу в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова приводит газета Yeni Akit.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Стороны предпринимали несколько попыток разрешить конфликт при помощи дипломатии, но страны не смогли договориться.
Россия заявляла, что открыта к переговорам, но условия, которые ставит президент Украины Владимир Зеленский, не устраивают Москву. Поэтому глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что речи о переговорах с Украиной сейчас быть не может. Пресс-секретарь Зеленского называл условия для переговоров, которые касались территориальной целостности Украины. В Турции также заявляли, что встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в ближайшее время не предвидится.
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Возобновить переговоры между Россией и Украиной теперь сложнее, чем раньше. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Конфликт затянулся, условия изменились, все стало сложнее. Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей, которые требуют переговоров», — рассказал Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова приводит газета Yeni Akit. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Стороны предпринимали несколько попыток разрешить конфликт при помощи дипломатии, но страны не смогли договориться. Россия заявляла, что открыта к переговорам, но условия, которые ставит президент Украины Владимир Зеленский, не устраивают Москву. Поэтому глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что речи о переговорах с Украиной сейчас быть не может. Пресс-секретарь Зеленского называл условия для переговоров, которые касались территориальной целостности Украины. В Турции также заявляли, что встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в ближайшее время не предвидится.