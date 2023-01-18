18 января 2023

Курганцы окунулись на Крещение в купели Голубых озер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещение. Курган
Жители Кургана приехали в Крещение на купели Голубых озер Фото:

Жители Кургана окунулись в вырубленные на Голубых озерах купели в праздник Крещения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.

«Первые курганцы начали окунаться в купели на Голубых озерах, отмечая праздник Крещения», — рассказал корреспондент. Место купания было освящено представителями церкви.

Несмотря на 13-градусный мороз, желающих окунуться в прорубь курганцев хватает. Большинство проходят праздничную процедуру не в первый раз. В месте купания дежурят спасатели, сотрудники силовых структур, бригады скорой медицинской помощи.

Ранее URA.RU писало, что в этом году в Курганской области открыты 34 места с оборудованными купелями. В Варгашинском, Лебяжьевском, Петуховском, Сафакулевском, Щучанском округах не стали проводить крещенские купания.

Крещение. Курган
Курганцы окунулись в прорубь на Крещение 19 января
Фото:
Крещение. Курган
Курганцы смывают грехи в воде в праздник Крещения
Фото:
Крещение. Курган
Представители РПЦ освятили воду в месте крещенских купаний курганцев
Фото:
Крещение. Курган
Окунувшиеся в купель курганцы положительно отзываются о своем погружении в воду
Фото:
Крещение. Курган
Жители Кургана приехали на Голубые озера, чтобы набрать освященной воды на Крещение
Фото:
Крещение. Курган
Курганцы окунаются в прорубь на Крещение и снимают процесс на видео
Фото:

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Жители Кургана окунулись в вырубленные на Голубых озерах купели в праздник Крещения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Первые курганцы начали окунаться в купели на Голубых озерах, отмечая праздник Крещения», — рассказал корреспондент. Место купания было освящено представителями церкви. Несмотря на 13-градусный мороз, желающих окунуться в прорубь курганцев хватает. Большинство проходят праздничную процедуру не в первый раз. В месте купания дежурят спасатели, сотрудники силовых структур, бригады скорой медицинской помощи. Ранее URA.RU писало, что в этом году в Курганской области открыты 34 места с оборудованными купелями. В Варгашинском, Лебяжьевском, Петуховском, Сафакулевском, Щучанском округах не стали проводить крещенские купания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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