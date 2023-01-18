Жители Кургана приехали в Крещение на купели Голубых озер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана окунулись в вырубленные на Голубых озерах купели в праздник Крещения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.

«Первые курганцы начали окунаться в купели на Голубых озерах, отмечая праздник Крещения», — рассказал корреспондент. Место купания было освящено представителями церкви.

Несмотря на 13-градусный мороз, желающих окунуться в прорубь курганцев хватает. Большинство проходят праздничную процедуру не в первый раз. В месте купания дежурят спасатели, сотрудники силовых структур, бригады скорой медицинской помощи.

Ранее URA.RU писало, что в этом году в Курганской области открыты 34 места с оборудованными купелями. В Варгашинском, Лебяжьевском, Петуховском, Сафакулевском, Щучанском округах не стали проводить крещенские купания.

Курганцы окунулись в прорубь на Крещение 19 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы смывают грехи в воде в праздник Крещения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители РПЦ освятили воду в месте крещенских купаний курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Окунувшиеся в купель курганцы положительно отзываются о своем погружении в воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана приехали на Голубые озера, чтобы набрать освященной воды на Крещение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU