Жители Кургана окунулись в вырубленные на Голубых озерах купели в праздник Крещения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.
«Первые курганцы начали окунаться в купели на Голубых озерах, отмечая праздник Крещения», — рассказал корреспондент. Место купания было освящено представителями церкви.
Несмотря на 13-градусный мороз, желающих окунуться в прорубь курганцев хватает. Большинство проходят праздничную процедуру не в первый раз. В месте купания дежурят спасатели, сотрудники силовых структур, бригады скорой медицинской помощи.
Ранее URA.RU писало, что в этом году в Курганской области открыты 34 места с оборудованными купелями. В Варгашинском, Лебяжьевском, Петуховском, Сафакулевском, Щучанском округах не стали проводить крещенские купания.
Курганцы окунулись в прорубь на Крещение 19 января
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Жители Кургана окунулись в вырубленные на Голубых озерах купели в праздник Крещения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Первые курганцы начали окунаться в купели на Голубых озерах, отмечая праздник Крещения», — рассказал корреспондент. Место купания было освящено представителями церкви. Несмотря на 13-градусный мороз, желающих окунуться в прорубь курганцев хватает. Большинство проходят праздничную процедуру не в первый раз. В месте купания дежурят спасатели, сотрудники силовых структур, бригады скорой медицинской помощи. Ранее URA.RU писало, что в этом году в Курганской области открыты 34 места с оборудованными купелями. В Варгашинском, Лебяжьевском, Петуховском, Сафакулевском, Щучанском округах не стали проводить крещенские купания.