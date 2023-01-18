18 января 2023

Тюменские депутаты отказали в льготах части предпринимателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по аграрной политике Областной думы. Сентябрь 2015. Тюмень, документы, бюджет
Тюменские власти посчитали инициативу преждевременной Фото:

Депутаты Тюменской областной думы отклонили законопроект, позволяющим получать инвестиционный налоговый вычет предпринимателям, которые поддерживают в регионе образовательные проекты. Решение было принято 19 января на заседании комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам, передает с места событий корреспондент URA.RU.

Инициатива предполагала, что предприниматели, которые безвозмездно передают образовательным учреждениям имущество, могут получить компенсацию. Сумма налогового вычета cоставляет до 100% стоимости переданного имущества.

«В отзыве на законопроект от правительства Тюменской области он назван „преждевременным“, ссылаясь на непростую ситуацию с региональным бюджетом. Могу я уточнить, когда придет время для нашего проекта, надолго ли мы откладываем его?» — задал на заседании вопрос один из авторов инициативы депутат Иван Вершинин.

Замдиректора регионального департамента финансов Наталья Гуляева ответила, что теоретически к законопроекту можно вернуться при формировании бюджета области на 2024 год. В итоге инициатива был отклонена большинством голосов членом бюджетного комитета.

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Депутаты Тюменской областной думы отклонили законопроект, позволяющим получать инвестиционный налоговый вычет предпринимателям, которые поддерживают в регионе образовательные проекты. Решение было принято 19 января на заседании комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам, передает с места событий корреспондент URA.RU. Инициатива предполагала, что предприниматели, которые безвозмездно передают образовательным учреждениям имущество, могут получить компенсацию. Сумма налогового вычета cоставляет до 100% стоимости переданного имущества. «В отзыве на законопроект от правительства Тюменской области он назван „преждевременным“, ссылаясь на непростую ситуацию с региональным бюджетом. Могу я уточнить, когда придет время для нашего проекта, надолго ли мы откладываем его?» — задал на заседании вопрос один из авторов инициативы депутат Иван Вершинин. Замдиректора регионального департамента финансов Наталья Гуляева ответила, что теоретически к законопроекту можно вернуться при формировании бюджета области на 2024 год. В итоге инициатива был отклонена большинством голосов членом бюджетного комитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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