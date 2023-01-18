Тюменские депутаты отказали в льготах части предпринимателей

Тюменские власти посчитали инициативу преждевременной Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы отклонили законопроект, позволяющим получать инвестиционный налоговый вычет предпринимателям, которые поддерживают в регионе образовательные проекты. Решение было принято 19 января на заседании комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам, передает с места событий корреспондент URA.RU.

Инициатива предполагала, что предприниматели, которые безвозмездно передают образовательным учреждениям имущество, могут получить компенсацию. Сумма налогового вычета cоставляет до 100% стоимости переданного имущества.

«В отзыве на законопроект от правительства Тюменской области он назван „преждевременным“, ссылаясь на непростую ситуацию с региональным бюджетом. Могу я уточнить, когда придет время для нашего проекта, надолго ли мы откладываем его?» — задал на заседании вопрос один из авторов инициативы депутат Иван Вершинин.

Замдиректора регионального департамента финансов Наталья Гуляева ответила, что теоретически к законопроекту можно вернуться при формировании бюджета области на 2024 год. В итоге инициатива был отклонена большинством голосов членом бюджетного комитета.