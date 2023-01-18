Свердловчане стали чаще регистрировать бизнесы по производству компьютеров

В Свердловской области появилось больше компаний, которые производят компьютеры и электронные изделия Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области в 2022-2023 годах выросло количество компаний, выбравших в качестве основного вида деятельности производство компьютеров. Такие выводы можно сделать из данных на сайте Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2021-м году вид деятельности «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» (код ОКВЭД 26) выбрали 21 ИП и юридических лиц из Свердловской области, а в 2022-м аналогичной деятельностью решили заняться уже 26 субъектов малого и среднего бизнеса.

Этот код деятельности включает в себя еще восемь подкатегорий, которые, в том числе, позволяют производить элементы электронной аппаратуры и печатных схем (плат), контрольно-измерительных и навигационных приборов, облучающего и электротерапевтического оборудования для медицины.

Рост интереса к этому направлению со стороны свердловских предпринимателей может быть продиктован экономической ситуацией. «Возможно, идут элементы импортозамещения. Компании подвозят технологии, в том числе с использованием схем параллельного импорта из-за границы, и настраивают производства. Просто так ничего не бывает — можно сказать, что рынок так реагирует на экономическую ситуацию», —рассуждает юрист Арсений Артюх.

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