18 января 2023

Свердловчане стали чаще регистрировать бизнесы по производству компьютеров

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В Свердловской области появилось больше компаний, которые производят компьютеры и электронные изделия

В Свердловской области в 2022-2023 годах выросло количество компаний, выбравших в качестве основного вида деятельности производство компьютеров. Такие выводы можно сделать из данных на сайте Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2021-м году вид деятельности «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» (код ОКВЭД 26) выбрали 21 ИП и юридических лиц из Свердловской области, а в 2022-м аналогичной деятельностью решили заняться уже 26 субъектов малого и среднего бизнеса.

Этот код деятельности включает в себя еще восемь подкатегорий, которые, в том числе, позволяют производить элементы электронной аппаратуры и печатных схем (плат), контрольно-измерительных и навигационных приборов, облучающего и электротерапевтического оборудования для медицины. 

Рост интереса к этому направлению со стороны свердловских предпринимателей может быть продиктован экономической ситуацией. «Возможно, идут элементы импортозамещения. Компании подвозят технологии, в том числе с использованием схем параллельного импорта из-за границы, и настраивают производства. Просто так ничего не бывает — можно сказать, что рынок так реагирует на экономическую ситуацию», —рассуждает юрист Арсений Артюх.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого страны Европейского Союза начали вводить санкции в отношении РФ. Серьезным ударом по российской промышленности стал запрет на поставку в РФ микроэлектроники. Собеседники URA.RU рассказывали, что процесс воссоздания микроэлектронной промышленности идет очень медленно.

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В Свердловской области в 2022-2023 годах выросло количество компаний, выбравших в качестве основного вида деятельности производство компьютеров. Такие выводы можно сделать из данных на сайте Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2021-м году вид деятельности «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» (код ОКВЭД 26) выбрали 21 ИП и юридических лиц из Свердловской области, а в 2022-м аналогичной деятельностью решили заняться уже 26 субъектов малого и среднего бизнеса. Этот код деятельности включает в себя еще восемь подкатегорий, которые, в том числе, позволяют производить элементы электронной аппаратуры и печатных схем (плат), контрольно-измерительных и навигационных приборов, облучающего и электротерапевтического оборудования для медицины.  Рост интереса к этому направлению со стороны свердловских предпринимателей может быть продиктован экономической ситуацией. «Возможно, идут элементы импортозамещения. Компании подвозят технологии, в том числе с использованием схем параллельного импорта из-за границы, и настраивают производства. Просто так ничего не бывает — можно сказать, что рынок так реагирует на экономическую ситуацию», —рассуждает юрист Арсений Артюх. В феврале 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого страны Европейского Союза начали вводить санкции в отношении РФ. Серьезным ударом по российской промышленности стал запрет на поставку в РФ микроэлектроники. Собеседники URA.RU рассказывали, что процесс воссоздания микроэлектронной промышленности идет очень медленно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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