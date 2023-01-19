РИА Новости: бойцы из ЧВК «Вагнер» успешно продвигаются в Бахмуте

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, военная подготовка, танк, полигон еланский, подготовка военных
ЧВК «Вагнер» продвигается по Бахмуту, уточняет агентство Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» успешно продвигаются в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщает РИА Новости.

«В городе постоянно идет бой. Беспрерывно мы их (ВСУ) уничтожаем и продвигаемся», — уточняет агентство со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий. В настоящий момент, уточняет он, идет зачистка от украинских войск в жилых районах города. И практически полностью удалось отбить промышленную зону.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии села Клещеевка. Это один из важных пригородов Бахмута. До активного наступления на Бахмут ВС РФ освободили Соледар, уточняли в Минобороны РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В конфликте также активно принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер».

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Бойцы ЧВК «Вагнер» успешно продвигаются в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщает РИА Новости. «В городе постоянно идет бой. Беспрерывно мы их (ВСУ) уничтожаем и продвигаемся», — уточняет агентство со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий. В настоящий момент, уточняет он, идет зачистка от украинских войск в жилых районах города. И практически полностью удалось отбить промышленную зону. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии села Клещеевка. Это один из важных пригородов Бахмута. До активного наступления на Бахмут ВС РФ освободили Соледар, уточняли в Минобороны РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В конфликте также активно принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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