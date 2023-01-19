РИА Новости: бойцы из ЧВК «Вагнер» успешно продвигаются в Бахмуте

Бойцы ЧВК «Вагнер» успешно продвигаются в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщает РИА Новости.
«В городе постоянно идет бой. Беспрерывно мы их (ВСУ) уничтожаем и продвигаемся», — уточняет агентство со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий. В настоящий момент, уточняет он, идет зачистка от украинских войск в жилых районах города. И практически полностью удалось отбить промышленную зону.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии села Клещеевка. Это один из важных пригородов Бахмута. До активного наступления на Бахмут ВС РФ освободили Соледар, уточняли в Минобороны РФ.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В конфликте также активно принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Бойцы ЧВК «Вагнер» успешно продвигаются в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщает РИА Новости. «В городе постоянно идет бой. Беспрерывно мы их (ВСУ) уничтожаем и продвигаемся», — уточняет агентство со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий. В настоящий момент, уточняет он, идет зачистка от украинских войск в жилых районах города. И практически полностью удалось отбить промышленную зону. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии села Клещеевка. Это один из важных пригородов Бахмута. До активного наступления на Бахмут ВС РФ освободили Соледар, уточняли в Минобороны РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В конфликте также активно принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер».