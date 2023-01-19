РИА Новости: бойцы из ЧВК «Вагнер» успешно продвигаются в Бахмуте

19 января 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» продвигается по Бахмуту, уточняет агентство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» успешно продвигаются в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщает РИА Новости. «В городе постоянно идет бой. Беспрерывно мы их (ВСУ) уничтожаем и продвигаемся», — уточняет агентство со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий. В настоящий момент, уточняет он, идет зачистка от украинских войск в жилых районах города. И практически полностью удалось отбить промышленную зону. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии села Клещеевка. Это один из важных пригородов Бахмута. До активного наступления на Бахмут ВС РФ освободили Соледар, уточняли в Минобороны РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В конфликте также активно принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер».

Бойцы ЧВК «Вагнер» успешно продвигаются в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщает РИА Новости. «В городе постоянно идет бой. Беспрерывно мы их (ВСУ) уничтожаем и продвигаемся», — уточняет агентство со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий. В настоящий момент, уточняет он, идет зачистка от украинских войск в жилых районах города. И практически полностью удалось отбить промышленную зону. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии села Клещеевка. Это один из важных пригородов Бахмута. До активного наступления на Бахмут ВС РФ освободили Соледар, уточняли в Минобороны РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В конфликте также активно принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер».