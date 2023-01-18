18 января 2023

Власти в Пермском крае сообщили о погибшем в ходе СВО наводчике

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
Власти выразили семье погибшего соболезнования Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Осинского муниципального округа Пермского края Роман Симанин, принимавший участие в спецоперации, погиб. Информация размещена на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». По данным местных властей, в зоне СВО пермяк служил наводчиком мотострелкового отделения.

«С огромным сожалением сообщаем, что при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации погиб наш земляк — Симанин Роман Олегович. Рядовой, наводчик мотострелкового отделения 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа проявил мужество и героизм и отдал жизнь ради своей страны и соотечественников», — говорится в сообщении мэрии. Власти принесли соболезнования родным и близким погибшего.

С 24 февраля на территории Украины проводится спецоперация по денацификации и демилитаризации этой страны. В экстренном обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденной и заявил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.

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Уроженец Осинского муниципального округа Пермского края Роман Симанин, принимавший участие в спецоперации, погиб. Информация размещена на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». По данным местных властей, в зоне СВО пермяк служил наводчиком мотострелкового отделения. «С огромным сожалением сообщаем, что при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации погиб наш земляк — Симанин Роман Олегович. Рядовой, наводчик мотострелкового отделения 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа проявил мужество и героизм и отдал жизнь ради своей страны и соотечественников», — говорится в сообщении мэрии. Власти принесли соболезнования родным и близким погибшего. С 24 февраля на территории Украины проводится спецоперация по денацификации и демилитаризации этой страны. В экстренном обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденной и заявил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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