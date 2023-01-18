Власти в Пермском крае сообщили о погибшем в ходе СВО наводчике

19 января 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Власти выразили семье погибшего соболезнования Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Осинского муниципального округа Пермского края Роман Симанин, принимавший участие в спецоперации, погиб. Информация размещена на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». По данным местных властей, в зоне СВО пермяк служил наводчиком мотострелкового отделения. «С огромным сожалением сообщаем, что при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации погиб наш земляк — Симанин Роман Олегович. Рядовой, наводчик мотострелкового отделения 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа проявил мужество и героизм и отдал жизнь ради своей страны и соотечественников», — говорится в сообщении мэрии. Власти принесли соболезнования родным и близким погибшего. С 24 февраля на территории Украины проводится спецоперация по денацификации и демилитаризации этой страны. В экстренном обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденной и заявил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.

Уроженец Осинского муниципального округа Пермского края Роман Симанин, принимавший участие в спецоперации, погиб. Информация размещена на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». По данным местных властей, в зоне СВО пермяк служил наводчиком мотострелкового отделения. «С огромным сожалением сообщаем, что при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации погиб наш земляк — Симанин Роман Олегович. Рядовой, наводчик мотострелкового отделения 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа проявил мужество и героизм и отдал жизнь ради своей страны и соотечественников», — говорится в сообщении мэрии. Власти принесли соболезнования родным и близким погибшего. С 24 февраля на территории Украины проводится спецоперация по денацификации и демилитаризации этой страны. В экстренном обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденной и заявил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.