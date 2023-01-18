Тюменские власти хотят дать льготу волонтерам и чиновникам, уезжающим в Херсон

Власти заплатят тюменцам, пострадавшим во время гуманитарных поездок в Херсон и Запорожье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области хотят дополнить документ о многомиллионных выплатах за увечья и смерть волонтеров и чиновников во время командировок на Донбасс, включив в список территорий Херсонскую область и Запорожье. Соответствующие поправки разработаны департаментом соцразвития, они проходят экспертизу.

«Проектом вносятся изменения в постановление „Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в форме единовременной выплаты волонтерам и лицам, участвовавшим в выполнении задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, и членам их семей“. Наименование постановления дополняется словами „Запорожской области и Херсонской области“», — говорится в документе.

Постановление регламентирует выплаты, которые положены тюменцам, получившим увечья во время своих командировок в ЛДНР, либо их семьям, в случае гибели человека. Помимо волонтеров в списке получателей муниципальные и госслужащие, а также сотрудники организаций, занимающиеся восстановлением инфраструктуры регионов. В новой редакции документа, в случае его принятия, будет уточнено, что речь, в частности, идет и о поврежденных вооружении и военной технике.

Как ранее писало URA.RU, в случае получения ранения тюменцам положено 3 млн рублей. Если человек погибнет, то его родным выплатят пять миллионов.