Тюменский курьер, приехав в Курган, лишился работы и попал в полицию

Курганская полиция задержала жителя Тюмени, забравшего деньги у пенсионерки

19 января 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Курганская полиция задержала жителя Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени, работавший курьером у мошенников, был задержан в Кургане полицией после того, как забрал деньги у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Кургану задержан житель города Тюмени, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении пенсионеров. [Ранее он] нашел вариант трудоустройства в качестве курьера службы доставки, заведомо зная, что его работа будет связана с противоправной деятельностью», — рассказали в полиции. Тюменца задержали в одном из торговых центров города. Мужчина в Кургане наведался к 86-летней пенсионерке, которая отдала ему 50 тысяч рублей. Женщине перед этим позвонили мошенники и сообщили, что ее дочь попала в ДТП, и нужны деньги для решения проблемы. Пострадавшая обратилась к полицейским, которые оперативно задержали жителя соседнего города. Тюменец переводил деньги через банкомат своим работодателям. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, тюменцу может грозить до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, его проверяют по другим похожим эпизодам. Ранее URA.RU сообщало, что жительница курганского города лишилась 100 тысяч рублей. Она разместила объявление о продаже своей лодки, после чего стала жертвой обмана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Тюмени, работавший курьером у мошенников, был задержан в Кургане полицией после того, как забрал деньги у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Кургану задержан житель города Тюмени, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении пенсионеров. [Ранее он] нашел вариант трудоустройства в качестве курьера службы доставки, заведомо зная, что его работа будет связана с противоправной деятельностью», — рассказали в полиции. Тюменца задержали в одном из торговых центров города. Мужчина в Кургане наведался к 86-летней пенсионерке, которая отдала ему 50 тысяч рублей. Женщине перед этим позвонили мошенники и сообщили, что ее дочь попала в ДТП, и нужны деньги для решения проблемы. Пострадавшая обратилась к полицейским, которые оперативно задержали жителя соседнего города. Тюменец переводил деньги через банкомат своим работодателям. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, тюменцу может грозить до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, его проверяют по другим похожим эпизодам. Ранее URA.RU сообщало, что жительница курганского города лишилась 100 тысяч рублей. Она разместила объявление о продаже своей лодки, после чего стала жертвой обмана.