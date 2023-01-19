Организатор незаконной банковской деятельности получил реальный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми оглашен приговор восьмерым участникам организованной группы. Организаторами незаконной банковской деятельностью в 2018 году выступила семейная пара. Все нанятые ими сотрудники соблюдали строгую конспирацию, указано на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«В группу входили 10 человек, среди них кассиры-бухгалтеры, охранники-инкассаторы, сотрудники службы безопасности. Не имея специальной лицензии, подозреваемые от имени различных ИП проводили банковские операции. Псевдобанкиры были довольно известны в узких кругах. Стоит отметить, что к ним могли обратиться только проверенные клиенты. Этим вопросом тщательно занималась собственная служба безопасности», — сообщает пресс-служба пермского регионального главка.

В конце 2020 года сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Прикамью совместно с бойцами Росгвардии задержали фигурантов уголовного дела. Также были проведены обыски по местам жительства участников преступного бизнеса и в офисах. Изъяты документы и 10 миллионов рублей, полученные незаконным путем. За два года псевдобанкиры извлекли доход в сумме 29,5 миллионов рублей.

Приговором суд организатору преступной группы назначено четыре года колонии общего режима, его супруге — три года лишения свободы условно. Также суд обязал семейную пару выплатить в доход государства штраф в сумме 1 млн рублей. Остальные члены организованной группы получили условные сроки и штрафы. Еще двое участников незаконной банковской деятельности были осуждены ранее.