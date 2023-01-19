В Пермском крае чиновники решили судиться с прокуратурой из-за манекенов для школы

Прокуратура выяснила, что школа не оснащена манекенами и наглядными пособиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Гайнском муниципальном округе чиновники поспорили в суде с прокуратурой. Надзорное ведомство в ходе проверки выяснило, что в одной из школ отсутствуют наглядные пособия и манекены, и обязало местную администрацию устранить выявленные нарушения. Однако чиновники местной администрации не согласились с сотрудниками ведомства, говорится на сайте краевой прокуратуры

«Установлено, что в МБОУ „Сергеевская средняя общеобразовательная школа“ отсутствовал ряд наглядных пособий, учебных манекенов и прочее. Несмотря на внесенное прокурором начальнику управления образования администрации округа представление, мероприятия по укомплектованию школы необходимым имуществом не выполнены. В связи с чем в суд направлено соответствующее исковое заявление», — поясняет пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Гайнский районный суд удовлетворил заявленные требования прокуратуры. Чиновников обязали приобрести для школы за счет средств, выделенных администрацией округа необходимое оборудование. Однако ответчик обжаловал решение суда первой инстанции. Точку в споре между прокуратурой и администрацией Гайнского округа поставила судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба администрации округа — без удовлетворения.

В 2021 году учащиеся средней общеобразовательной школы в Гайнах неделю не обеспечивались горячим питанием из-за болезни повара. Нарушение было устранено после вмешательства прокуратуры.