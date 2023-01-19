Зеленский анонсировал важные для Украины переговоры в 2023 году

Владимир Зеленский раскрыл планы на 2023 годыФото: Официальный сайт президента Украины
В 2023 году Украина планирует добиться переговоров о членстве страны в Европейском союзе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Наша цель — это полноправное членство Украины в Евросоюзе. И я уверен, что мы добьемся этой цели. Уже в этом году мы должны начать переговоры о членстве Украины в ЕС», — написал Зеленский в своем telergam-канале.
Украина подала заявку на членство в ЕС после начала спецоперации России. Страна получила статус кандидата на вступление. Киев планирует пройти путь вступления менее чем за два года, цитирует телеканал 360 премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Также Украина подала заявку на вступление в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг выразил готовность принять Украину после завершения боевых действий. НАТО и Евросоюз поддерживают Киев и поставляют туда военную помощь.
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В 2023 году Украина планирует добиться переговоров о членстве страны в Европейском союзе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Наша цель — это полноправное членство Украины в Евросоюзе. И я уверен, что мы добьемся этой цели. Уже в этом году мы должны начать переговоры о членстве Украины в ЕС», — написал Зеленский в своем telergam-канале. Украина подала заявку на членство в ЕС после начала спецоперации России. Страна получила статус кандидата на вступление. Киев планирует пройти путь вступления менее чем за два года, цитирует телеканал 360 премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Также Украина подала заявку на вступление в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг выразил готовность принять Украину после завершения боевых действий. НАТО и Евросоюз поддерживают Киев и поставляют туда военную помощь.