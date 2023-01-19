19 января 2023

В Екатеринбурге загорелся автосервис. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, пожар, ночной, огонь, вечер
Пожар в автосервисе оперативно локализовали пожарные Фото:

На улице Крауля 176 в Екатеринбурге произошло возгорание автосервиса. Об этом сообщили в МЧС Екатеринбурга.

«Пожар начался в здании автосервиса площадью около 100 квадратных метров. Было привлечено десять единиц техники и сорок человек личного состава», — поделился подробностями начальник дежурной смены 60-го пожарно-спасательного отряда майор Степанов.

Трудность пожара заключалась в том, что здание не было вовремя обесточено. «Несмотря на это, пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки», — рассказал Степанов.

Ранее URA.RU сообщало о возгорании мусорной свалки в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

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На улице Крауля 176 в Екатеринбурге произошло возгорание автосервиса. Об этом сообщили в МЧС Екатеринбурга. «Пожар начался в здании автосервиса площадью около 100 квадратных метров. Было привлечено десять единиц техники и сорок человек личного состава», — поделился подробностями начальник дежурной смены 60-го пожарно-спасательного отряда майор Степанов. Трудность пожара заключалась в том, что здание не было вовремя обесточено. «Несмотря на это, пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки», — рассказал Степанов. Ранее URA.RU сообщало о возгорании мусорной свалки в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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