Пожар в автосервисе оперативно локализовали пожарные Фото: Карина Ванеш © URA.RU

На улице Крауля 176 в Екатеринбурге произошло возгорание автосервиса. Об этом сообщили в МЧС Екатеринбурга.

«Пожар начался в здании автосервиса площадью около 100 квадратных метров. Было привлечено десять единиц техники и сорок человек личного состава», — поделился подробностями начальник дежурной смены 60-го пожарно-спасательного отряда майор Степанов.

Трудность пожара заключалась в том, что здание не было вовремя обесточено. «Несмотря на это, пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки», — рассказал Степанов.

Ранее URA.RU сообщало о возгорании мусорной свалки в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.