19 января 2023

Немецкий депутат пригрозил вводом российских танков в Берлин

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Ночная репетиция парада Победы на Площади 1905 года. Екатеринбург, танк
Депутат бундестанга раскритиковал поддержку Украине в виде тяжелого вооружения, а именно танков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат бундестанга Петр Быстрон раскритиковал поддержку Украины в виде вооружения и пригрозил, что это может быть чревато последствиями в виде русских танков, которые пойдут на Берлин. Об этом сообщает агентство Ruptly.

«Немецкие танки против России на Украине. <…> Кстати, ваши деды уже пытались это сделать, <…>, а в конце концов русские танки здесь, в Берлине», — уточняет Петр Быстрон. Напоминая своим коллегам об истории, депутат бундестанга также подчеркнул, что немцы должны подчиняться не НАТО или США, а собственному народу.

Ранее в Пентагоне не смогли договориться с минобороны ФРГ по поводу предоставления танков Украине, передает Пятый канал. Стороны столкнулись с проблемой того, что ни одна страна не хочет их передавать. Бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт также спрогнозировал, что из-за поддержки Киева в виде тяжелого вооружения может начаться третья мировая война.

Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде вооружения, но не все так однозначно. Например, в бундестаге заявили, что США отправляют Германию «в огонь» для борьбы с Россией, вынуждая поставлять танки Украине. Бундестаг отложил голосование по вопросу передачи танков Leopard Украине, пишет MK.RU.

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Депутат бундестанга Петр Быстрон раскритиковал поддержку Украины в виде вооружения и пригрозил, что это может быть чревато последствиями в виде русских танков, которые пойдут на Берлин. Об этом сообщает агентство Ruptly. «Немецкие танки против России на Украине. <…> Кстати, ваши деды уже пытались это сделать, <…>, а в конце концов русские танки здесь, в Берлине», — уточняет Петр Быстрон. Напоминая своим коллегам об истории, депутат бундестанга также подчеркнул, что немцы должны подчиняться не НАТО или США, а собственному народу. Ранее в Пентагоне не смогли договориться с минобороны ФРГ по поводу предоставления танков Украине, передает Пятый канал. Стороны столкнулись с проблемой того, что ни одна страна не хочет их передавать. Бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт также спрогнозировал, что из-за поддержки Киева в виде тяжелого вооружения может начаться третья мировая война. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде вооружения, но не все так однозначно. Например, в бундестаге заявили, что США отправляют Германию «в огонь» для борьбы с Россией, вынуждая поставлять танки Украине. Бундестаг отложил голосование по вопросу передачи танков Leopard Украине, пишет MK.RU.
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