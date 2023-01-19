Немецкий депутат пригрозил вводом российских танков в Берлин

20 января 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

Депутат бундестанга раскритиковал поддержку Украине в виде тяжелого вооружения, а именно танков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат бундестанга Петр Быстрон раскритиковал поддержку Украины в виде вооружения и пригрозил, что это может быть чревато последствиями в виде русских танков, которые пойдут на Берлин. Об этом сообщает агентство Ruptly. «Немецкие танки против России на Украине. <…> Кстати, ваши деды уже пытались это сделать, <…>, а в конце концов русские танки здесь, в Берлине», — уточняет Петр Быстрон. Напоминая своим коллегам об истории, депутат бундестанга также подчеркнул, что немцы должны подчиняться не НАТО или США, а собственному народу. Ранее в Пентагоне не смогли договориться с минобороны ФРГ по поводу предоставления танков Украине, передает Пятый канал. Стороны столкнулись с проблемой того, что ни одна страна не хочет их передавать. Бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт также спрогнозировал, что из-за поддержки Киева в виде тяжелого вооружения может начаться третья мировая война. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде вооружения, но не все так однозначно. Например, в бундестаге заявили, что США отправляют Германию «в огонь» для борьбы с Россией, вынуждая поставлять танки Украине. Бундестаг отложил голосование по вопросу передачи танков Leopard Украине, пишет MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат бундестанга Петр Быстрон раскритиковал поддержку Украины в виде вооружения и пригрозил, что это может быть чревато последствиями в виде русских танков, которые пойдут на Берлин. Об этом сообщает агентство Ruptly. «Немецкие танки против России на Украине. <…> Кстати, ваши деды уже пытались это сделать, <…>, а в конце концов русские танки здесь, в Берлине», — уточняет Петр Быстрон. Напоминая своим коллегам об истории, депутат бундестанга также подчеркнул, что немцы должны подчиняться не НАТО или США, а собственному народу. Ранее в Пентагоне не смогли договориться с минобороны ФРГ по поводу предоставления танков Украине, передает Пятый канал. Стороны столкнулись с проблемой того, что ни одна страна не хочет их передавать. Бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт также спрогнозировал, что из-за поддержки Киева в виде тяжелого вооружения может начаться третья мировая война. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде вооружения, но не все так однозначно. Например, в бундестаге заявили, что США отправляют Германию «в огонь» для борьбы с Россией, вынуждая поставлять танки Украине. Бундестаг отложил голосование по вопросу передачи танков Leopard Украине, пишет MK.RU.