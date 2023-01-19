В Тюменской области осудили мужчину, который устроил пьяный дебош в военкомате

20 января 2023 в 08:15 Размер текста - 17 +

Мужчина также ударил полицейского Фото: Денис Моргунов © URA.RU Казанский районный суд (Тюменская область) вынес приговор Андрею Менщикову, который в алкогольном опьянении устроил дебош в местном военном комиссариате. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Сотрудник полиции Ш. находился на дежурстве и получил сообщение о том, что в здании военного комиссариата находится гражданин в алкогольном опьянении и выражается нецензурной бранью. Позднее он прибыл на место происшествия, где высказал Менщикову законное требование проследовать в отдел полиции. Законное требование сотрудника полиции Андрей выполнять отказался и нанес представителю власти один удар по лицу, отчего последний испытал физическую боль», — рассказали детали дела в пресс-службе судебной системы региона. За эти правонарушения в Казанском районном суде мужчине назначили наказание в виде штрафа на 30 тысяч рублей. Сам подсудимый также признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Казанский районный суд (Тюменская область) вынес приговор Андрею Менщикову, который в алкогольном опьянении устроил дебош в местном военном комиссариате. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Сотрудник полиции Ш. находился на дежурстве и получил сообщение о том, что в здании военного комиссариата находится гражданин в алкогольном опьянении и выражается нецензурной бранью. Позднее он прибыл на место происшествия, где высказал Менщикову законное требование проследовать в отдел полиции. Законное требование сотрудника полиции Андрей выполнять отказался и нанес представителю власти один удар по лицу, отчего последний испытал физическую боль», — рассказали детали дела в пресс-службе судебной системы региона. За эти правонарушения в Казанском районном суде мужчине назначили наказание в виде штрафа на 30 тысяч рублей. Сам подсудимый также признал свою вину и раскаялся в содеянном.