19 января 2023
18 января 2023

В Тюменской области осудили мужчину, который устроил пьяный дебош в военкомате

© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольный игровой клуб. Тюмень, полицейский, полиция
Мужчина также ударил полицейского Фото:

Казанский районный суд (Тюменская область) вынес приговор Андрею Менщикову, который в алкогольном опьянении устроил дебош в местном военном комиссариате. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Сотрудник полиции Ш. находился на дежурстве и получил сообщение о том, что в здании военного комиссариата находится гражданин в алкогольном опьянении и выражается нецензурной бранью. Позднее он прибыл на место происшествия, где высказал Менщикову законное требование проследовать в отдел полиции. Законное требование сотрудника полиции Андрей выполнять отказался и нанес представителю власти один удар по лицу, отчего последний испытал физическую боль», — рассказали детали дела в пресс-службе судебной системы региона.

За эти правонарушения в Казанском районном суде мужчине назначили наказание в виде штрафа на 30 тысяч рублей. Сам подсудимый также признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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Казанский районный суд (Тюменская область) вынес приговор Андрею Менщикову, который в алкогольном опьянении устроил дебош в местном военном комиссариате. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Сотрудник полиции Ш. находился на дежурстве и получил сообщение о том, что в здании военного комиссариата находится гражданин в алкогольном опьянении и выражается нецензурной бранью. Позднее он прибыл на место происшествия, где высказал Менщикову законное требование проследовать в отдел полиции. Законное требование сотрудника полиции Андрей выполнять отказался и нанес представителю власти один удар по лицу, отчего последний испытал физическую боль», — рассказали детали дела в пресс-службе судебной системы региона. За эти правонарушения в Казанском районном суде мужчине назначили наказание в виде штрафа на 30 тысяч рублей. Сам подсудимый также признал свою вину и раскаялся в содеянном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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