19 января 2023

Из-за крупной аварии затопило дренажную систему метро Екатеринбурга

Причиной потопа в метро Екатеринбурга стала крупная авария
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, метро, досмотр, транспорт, проверка, безопасность, пассажиры, метрополитен, станция 1905 года, пассажиры метро
На выходе из "Геологической" вытекла вода из дренажной системы, попавшая туда после коммунальной аварии

Потоп на станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге произошел из-за повреждения на трубопроводе диаметром 300 миллиметров. Аварийный участок отключили, но часть воды попала в дренажную систему, рассказали URA.RU в пресс-службе городского «Водоканала».

“По адресу 8 Марта, 46 накануне, 19 января, произошла авария на трубопроводе диаметром 300 мм. Аварийный участок отключили, все абоненты переключены на альтернативные ветки. Мы предполагаем, часть воды попала в дренажную систему, которую эксплуатирует само метро», — рассказали в «Водоканале».

В планах у коммунальных служб сегодня устранить аварию на 8 Марта, 46 и подключить абонентов к основным сетям водоснабжения. Разлив воды в метро предстоит устранять работникам метро.

Ранее URA.RU сообщало, что потоп произошел на выходе из станции метро «Геологическая» к Дендропарку. По словам очевидцев, уровень воды достигал 5 —7 сантиметров. Из-за происшествия в метро пришлось отключить эскалатор. URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Екатеринбурга. В пресс-службе ответили, что разбираются в ситуации и предоставят комментарий позже.

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Потоп на станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге произошел из-за повреждения на трубопроводе диаметром 300 миллиметров. Аварийный участок отключили, но часть воды попала в дренажную систему, рассказали URA.RU в пресс-службе городского «Водоканала». “По адресу 8 Марта, 46 накануне, 19 января, произошла авария на трубопроводе диаметром 300 мм. Аварийный участок отключили, все абоненты переключены на альтернативные ветки. Мы предполагаем, часть воды попала в дренажную систему, которую эксплуатирует само метро», — рассказали в «Водоканале». В планах у коммунальных служб сегодня устранить аварию на 8 Марта, 46 и подключить абонентов к основным сетям водоснабжения. Разлив воды в метро предстоит устранять работникам метро. Ранее URA.RU сообщало, что потоп произошел на выходе из станции метро «Геологическая» к Дендропарку. По словам очевидцев, уровень воды достигал 5 —7 сантиметров. Из-за происшествия в метро пришлось отключить эскалатор. URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Екатеринбурга. В пресс-службе ответили, что разбираются в ситуации и предоставят комментарий позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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