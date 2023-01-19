Из-за крупной аварии затопило дренажную систему метро Екатеринбурга

Потоп на станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге произошел из-за повреждения на трубопроводе диаметром 300 миллиметров. Аварийный участок отключили, но часть воды попала в дренажную систему, рассказали URA.RU в пресс-службе городского «Водоканала».
“По адресу 8 Марта, 46 накануне, 19 января, произошла авария на трубопроводе диаметром 300 мм. Аварийный участок отключили, все абоненты переключены на альтернативные ветки. Мы предполагаем, часть воды попала в дренажную систему, которую эксплуатирует само метро», — рассказали в «Водоканале».
В планах у коммунальных служб сегодня устранить аварию на 8 Марта, 46 и подключить абонентов к основным сетям водоснабжения. Разлив воды в метро предстоит устранять работникам метро.
Ранее URA.RU сообщало, что потоп произошел на выходе из станции метро «Геологическая» к Дендропарку. По словам очевидцев, уровень воды достигал 5 —7 сантиметров. Из-за происшествия в метро пришлось отключить эскалатор. URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Екатеринбурга. В пресс-службе ответили, что разбираются в ситуации и предоставят комментарий позже.
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Потоп на станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге произошел из-за повреждения на трубопроводе диаметром 300 миллиметров. Аварийный участок отключили, но часть воды попала в дренажную систему, рассказали URA.RU в пресс-службе городского «Водоканала». “По адресу 8 Марта, 46 накануне, 19 января, произошла авария на трубопроводе диаметром 300 мм. Аварийный участок отключили, все абоненты переключены на альтернативные ветки. Мы предполагаем, часть воды попала в дренажную систему, которую эксплуатирует само метро», — рассказали в «Водоканале». В планах у коммунальных служб сегодня устранить аварию на 8 Марта, 46 и подключить абонентов к основным сетям водоснабжения. Разлив воды в метро предстоит устранять работникам метро. Ранее URA.RU сообщало, что потоп произошел на выходе из станции метро «Геологическая» к Дендропарку. По словам очевидцев, уровень воды достигал 5 —7 сантиметров. Из-за происшествия в метро пришлось отключить эскалатор. URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Екатеринбурга. В пресс-службе ответили, что разбираются в ситуации и предоставят комментарий позже.