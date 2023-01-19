Из-за крупной аварии затопило дренажную систему метро Екатеринбурга

Причиной потопа в метро Екатеринбурга стала крупная авария

На выходе из "Геологической" вытекла вода из дренажной системы, попавшая туда после коммунальной аварии Эдуард Корниенко © URA.RU

Потоп на станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге произошел из-за повреждения на трубопроводе диаметром 300 миллиметров. Аварийный участок отключили, но часть воды попала в дренажную систему, рассказали URA.RU в пресс-службе городского «Водоканала».

“По адресу 8 Марта, 46 накануне, 19 января, произошла авария на трубопроводе диаметром 300 мм. Аварийный участок отключили, все абоненты переключены на альтернативные ветки. Мы предполагаем, часть воды попала в дренажную систему, которую эксплуатирует само метро», — рассказали в «Водоканале».

В планах у коммунальных служб сегодня устранить аварию на 8 Марта, 46 и подключить абонентов к основным сетям водоснабжения. Разлив воды в метро предстоит устранять работникам метро.

Ранее URA.RU сообщало, что потоп произошел на выходе из станции метро «Геологическая» к Дендропарку. По словам очевидцев, уровень воды достигал 5 —7 сантиметров. Из-за происшествия в метро пришлось отключить эскалатор. URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Екатеринбурга. В пресс-службе ответили, что разбираются в ситуации и предоставят комментарий позже.