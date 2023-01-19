Бывшая вице-премьер пермского правительства останется под арестом

20 января 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Елена Лопаева останется под домашним арестом до 7 апреля Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Бывшая вице-премьер правительства Пермского края Елена Лопаева останется под домашним арестом до 7 апреля. Решение принято Пермским краевым судом. Защита бывшей чиновницы его обжаловала. «Индустриальный суд продлил срок домашнего ареста Елене Лопаевой. Мера пресечения будет действовать до 7 апреля 2023 года. Защита обвиняемой обжаловала это постановление в апелляционном порядке», — пишет издание «Коммерсант-Прикамье». Лопаева обвиняется в служебной халатности по делу о хищении 50 млн рублей из благотворительного фонда «Содействие — XXI век». Свою вину в содеянном она признала. Ранее суд изменил обвиняемой меру пресечения, отпустив из СИЗО под домашний арест. Защита экс-чиновницы просила суд смягчить Лопаевой меру пресечения, однако Пермский краевой суд оставил жалобу без удовлетворения.

Бывшая вице-премьер правительства Пермского края Елена Лопаева останется под домашним арестом до 7 апреля. Решение принято Пермским краевым судом. Защита бывшей чиновницы его обжаловала. «Индустриальный суд продлил срок домашнего ареста Елене Лопаевой. Мера пресечения будет действовать до 7 апреля 2023 года. Защита обвиняемой обжаловала это постановление в апелляционном порядке», — пишет издание «Коммерсант-Прикамье». Лопаева обвиняется в служебной халатности по делу о хищении 50 млн рублей из благотворительного фонда «Содействие — XXI век». Свою вину в содеянном она признала. Ранее суд изменил обвиняемой меру пресечения, отпустив из СИЗО под домашний арест. Защита экс-чиновницы просила суд смягчить Лопаевой меру пресечения, однако Пермский краевой суд оставил жалобу без удовлетворения.