В ЯНАО электронная система выставляла школьникам некорректные оценки за четверть

20 января 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

В Надыме ученикам школы выставлялись неправильные итоговые оценки за полугодие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) ученикам школы № 1 из-за некорректной работы электронной системы выставлялись неправильные итоговые оценки за полугодие. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Надымская городская прокуратура проверила соответствие требованиям законодательства положения о средневзвешенной системе оценивания знаний, умений и навыков учащихся, при использовании электронной системы учета успеваемости МОУ „СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов“. Установлено, что отдельные нормы положения создавали возможность произвольного выбора оценок за четверть (полугодие), подлежащих применению в конкретном случае», — говорится в сообщении. В информации окружной прокуратуры уточняется, что отметка «5» за четверть выставлялась при среднем балле 4,6 и более, при этом оценка «4» ставилась за средний балл 3,6 до 4,69. В настоящее время нарушения устранены. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шурышкары руководство школы ненадлежащим образом исполняло свои обязанности. Они были привлечены к ответственности и выплатят штраф.

В Надыме (ЯНАО) ученикам школы № 1 из-за некорректной работы электронной системы выставлялись неправильные итоговые оценки за полугодие. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Надымская городская прокуратура проверила соответствие требованиям законодательства положения о средневзвешенной системе оценивания знаний, умений и навыков учащихся, при использовании электронной системы учета успеваемости МОУ „СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов“. Установлено, что отдельные нормы положения создавали возможность произвольного выбора оценок за четверть (полугодие), подлежащих применению в конкретном случае», — говорится в сообщении. В информации окружной прокуратуры уточняется, что отметка «5» за четверть выставлялась при среднем балле 4,6 и более, при этом оценка «4» ставилась за средний балл 3,6 до 4,69. В настоящее время нарушения устранены. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шурышкары руководство школы ненадлежащим образом исполняло свои обязанности. Они были привлечены к ответственности и выплатят штраф.