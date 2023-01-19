19 января 2023
18 января 2023

В ЯНАО электронная система выставляла школьникам некорректные оценки за четверть

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, доска, урок, мел, ученики, учеба, школа, школьники, занятия, лицей, вундеркинд
В Надыме ученикам школы выставлялись неправильные итоговые оценки за полугодие Фото:

В Надыме (ЯНАО) ученикам школы № 1 из-за некорректной работы электронной системы выставлялись неправильные итоговые оценки за полугодие. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Надымская городская прокуратура проверила соответствие требованиям законодательства положения о средневзвешенной системе оценивания знаний, умений и навыков учащихся, при использовании электронной системы учета успеваемости МОУ „СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов“. Установлено, что отдельные нормы положения создавали возможность произвольного выбора оценок за четверть (полугодие), подлежащих применению в конкретном случае», — говорится в сообщении.

В информации окружной прокуратуры уточняется, что отметка «5» за четверть выставлялась при среднем балле 4,6 и более, при этом оценка «4» ставилась за средний балл 3,6 до 4,69. В настоящее время нарушения устранены.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шурышкары руководство школы ненадлежащим образом исполняло свои обязанности. Они были привлечены к ответственности и выплатят штраф.

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В Надыме (ЯНАО) ученикам школы № 1 из-за некорректной работы электронной системы выставлялись неправильные итоговые оценки за полугодие. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Надымская городская прокуратура проверила соответствие требованиям законодательства положения о средневзвешенной системе оценивания знаний, умений и навыков учащихся, при использовании электронной системы учета успеваемости МОУ „СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов“. Установлено, что отдельные нормы положения создавали возможность произвольного выбора оценок за четверть (полугодие), подлежащих применению в конкретном случае», — говорится в сообщении. В информации окружной прокуратуры уточняется, что отметка «5» за четверть выставлялась при среднем балле 4,6 и более, при этом оценка «4» ставилась за средний балл 3,6 до 4,69. В настоящее время нарушения устранены. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шурышкары руководство школы ненадлежащим образом исполняло свои обязанности. Они были привлечены к ответственности и выплатят штраф.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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