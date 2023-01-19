По проекту площадь одноэтажного ресторана — 32 квадратных метра Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бизнесмены Сергей Карелин и Сергей Павлов остановили строительство нового ресторана у Карпового пруда в элитном поселке Тарасовка. Коммерсанты не просили внесли рестораны и кафе в разрешенный вид использования участка, проект которого был вынесен на комиссию. Публичные слушания на эту тему прошли в Доме архитектора 19 января.

«Пока целевое использование земельного участка не позволяет одобрить строительство ресторана или кафе. Рекомендуем внести изменения в документацию и вернуться к рассмотрению данного вопроса. Проект выносится на комиссию», — сообщили на публичных слушаниях.

Согласно документу, бизнесмены просили разрешить стоить здание меньшей площади, чем допускается на земельном участке. Но не учли, что сейчас на участке разрешено строить общественно-торговые центры. Проект рассмотрят после того, как вид разрешенного использования изменится и на территории можно будет возводить рестораны и кафе. Согласно документации, на большом земельном участке площадью три тысячи квадратных метров планируют построить небольшой уютный ресторан площадью застройки 32 квадратных метра.

Фруктовая улица расположена в поселке Тарасовка на берегу Карпового пруда. Здесь находятся самые дорогие коттеджи в городе. Ранее на улице Соловьиной был выставлен на продажу коттедж площадью 811 квадратных метров за 110 млн рублей.

Согласно документации, на большом земельном участке площадью три тысячи квадратных метров планируют построить небольшой уютный ресторан площадью застройки 32 квадратных метра Скрин: Роскадастр публичная карта