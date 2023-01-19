Адвокат скандального мэра из ХМАО требует от суда отложить заседание

20 января 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Мэра Барсово Вячеслава Позднякова суд отстранил от работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Адвокат мэра Барсово (ХМАО) Вячеслава Позднякова требует отложить заседание суда, где на данный момент рассматривается вопрос о его отстранении от занимаемой должности. Об этом рассказал журналист URA.RU, присутствующий на суде. «Адвокат Позднякова попросил время для ознакомления с делом, он обратился с ходатайством о переносе судебного заседания. Однако суд отклонил ходатайство, дав вместо этого перерыв, за которое адвокату придется ознакомиться с материалами», — передает журналист агентства. Ранее URA.RU писало, что на Позднякова завели уголовное дело из-за нецелевого расходования бюджета и халатности. Также прокуратура потребовала его отставки из-за подозрения в нарушениях, связанных с устройством на работу дочери гражданской жены в муниципальное учреждение и покупкой ей квартиры в аварийном доме, который затем попал под программу расселения, а девушка получила новое благоустроенное жилье. После этого депутаты Барсово обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой об отставке Позднякова.

Адвокат мэра Барсово (ХМАО) Вячеслава Позднякова требует отложить заседание суда, где на данный момент рассматривается вопрос о его отстранении от занимаемой должности. Об этом рассказал журналист URA.RU, присутствующий на суде. «Адвокат Позднякова попросил время для ознакомления с делом, он обратился с ходатайством о переносе судебного заседания. Однако суд отклонил ходатайство, дав вместо этого перерыв, за которое адвокату придется ознакомиться с материалами», — передает журналист агентства. Ранее URA.RU писало, что на Позднякова завели уголовное дело из-за нецелевого расходования бюджета и халатности. Также прокуратура потребовала его отставки из-за подозрения в нарушениях, связанных с устройством на работу дочери гражданской жены в муниципальное учреждение и покупкой ей квартиры в аварийном доме, который затем попал под программу расселения, а девушка получила новое благоустроенное жилье. После этого депутаты Барсово обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой об отставке Позднякова.