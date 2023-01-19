В центре Перми парковки для инвалидов завалило снегом. Фото

Пермские дорожники складировали снег на парковку для инвалидов в центре города

20 января 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Парковка для инвалидов у ТРК «Семья» оказалась под снежным завалом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Парковку для инвалидов в самом центре Перми рядом с ТРК «Семья» дорожники завалили снегом, счищенным с улиц. На проблему обратила внимание руководитель краевой организации защиты прав детей-инвалидов Анастасия Гилева. «Алексей Николаевич (мэр Перми Алексей Демкин — прим. ред.), уточните когда уже будет принято системное решение по недопущению складирования снежных масс на спец.местах, предназначенных для парковки инвалидов?» — возмущается Галиева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фото на фоне ТРК запечатлены грязные кучи снега прямо под знаками, указывающими на место парковки для инвалидов и перевозящих их людей. В обращении она поинтересовалась у прокуратуры, какие меры были приняты для исключения нарушений. Она потребовала у властей устранить нарушения и принять системные решения по их недопущению в дальнейшем. И попросила Центр управления регионами по Пермскому краю обратить внимание на эту проблему. URA.RU направило запросы в мэрию Перми и краевую прокуратуру. На момент публикации ответы не поступили. Большая гора снега скопилась прямо под знаком парковки для инвалидов и перевозящих их лиц Автор: Анастасия Гилева. Сайт «ВКонтакте»

Парковку для инвалидов в самом центре Перми рядом с ТРК «Семья» дорожники завалили снегом, счищенным с улиц. На проблему обратила внимание руководитель краевой организации защиты прав детей-инвалидов Анастасия Гилева. «Алексей Николаевич (мэр Перми Алексей Демкин — прим. ред.), уточните когда уже будет принято системное решение по недопущению складирования снежных масс на спец.местах, предназначенных для парковки инвалидов?» — возмущается Галиева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фото на фоне ТРК запечатлены грязные кучи снега прямо под знаками, указывающими на место парковки для инвалидов и перевозящих их людей. В обращении она поинтересовалась у прокуратуры, какие меры были приняты для исключения нарушений. Она потребовала у властей устранить нарушения и принять системные решения по их недопущению в дальнейшем. И попросила Центр управления регионами по Пермскому краю обратить внимание на эту проблему. URA.RU направило запросы в мэрию Перми и краевую прокуратуру. На момент публикации ответы не поступили.