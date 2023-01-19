19 января 2023

В центре Перми парковки для инвалидов завалило снегом. Фото

Пермские дорожники складировали снег на парковку для инвалидов в центре города
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка улиц. Челябинск., парковка, куча снега
Парковка для инвалидов у ТРК «Семья» оказалась под снежным завалом Фото:

Парковку для инвалидов в самом центре Перми рядом с ТРК «Семья» дорожники завалили снегом, счищенным с улиц. На проблему обратила внимание руководитель краевой организации защиты прав детей-инвалидов Анастасия Гилева.

«Алексей Николаевич (мэр Перми Алексей Демкин — прим. ред.), уточните когда уже будет принято системное решение по недопущению складирования снежных масс на спец.местах, предназначенных для парковки инвалидов?» — возмущается Галиева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фото на фоне ТРК запечатлены грязные кучи снега прямо под знаками, указывающими на место парковки для инвалидов и перевозящих их людей.

В обращении она поинтересовалась у прокуратуры, какие меры были приняты для исключения нарушений. Она потребовала у властей устранить нарушения и принять системные решения по их недопущению в дальнейшем. И попросила Центр управления регионами по Пермскому краю обратить внимание на эту проблему.

URA.RU направило запросы в мэрию Перми и краевую прокуратуру. На момент публикации ответы не поступили.

Большая гора снега скопилась прямо под знаком парковки для инвалидов и перевозящих их лиц

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Парковку для инвалидов в самом центре Перми рядом с ТРК «Семья» дорожники завалили снегом, счищенным с улиц. На проблему обратила внимание руководитель краевой организации защиты прав детей-инвалидов Анастасия Гилева. «Алексей Николаевич (мэр Перми Алексей Демкин — прим. ред.), уточните когда уже будет принято системное решение по недопущению складирования снежных масс на спец.местах, предназначенных для парковки инвалидов?» — возмущается Галиева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фото на фоне ТРК запечатлены грязные кучи снега прямо под знаками, указывающими на место парковки для инвалидов и перевозящих их людей. В обращении она поинтересовалась у прокуратуры, какие меры были приняты для исключения нарушений. Она потребовала у властей устранить нарушения и принять системные решения по их недопущению в дальнейшем. И попросила Центр управления регионами по Пермскому краю обратить внимание на эту проблему. URA.RU направило запросы в мэрию Перми и краевую прокуратуру. На момент публикации ответы не поступили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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