Раскрыта дата суда над свердловскими авторитетами, подозреваемыми в создании группировки АУЕ*

Суд над криминальными авторитетами по делу о группировке АУЕ* начнется в Екатеринбурге 23 января

20 января 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Подозреваемых зэков начнут судить 23 января (архивное фото) Игорь Меркулов © URA.RU Суд 23 января начнет рассматривать дело заключенных свердловской ИК-52 Александра Красиева и Алексея Колбасова, которые подозреваются в создании ячейки запрещенный в РФ экстремистской группировки «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «23 января начнется рассмотрение по существу дела о занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях. В ходе заседания планируется оглашение обвинительного заключения», – говорится в сообщении пресс-службы. По данным следователей, Красиев и Колбасов пытались создать в свердловской колонии №52 ячейку экстремистской организации. При этом Красиев, предположительно, выступал главой сообщества, принимая решение наказывать тех заключенных, которые сотрудничали с руководством ИК. Ранее источники URA.RU сообщали о расследовании дела криминальных авторитетов. Следы их ячейки искали сразу в нескольких свердловских колониях. * – движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.

Суд 23 января начнет рассматривать дело заключенных свердловской ИК-52 Александра Красиева и Алексея Колбасова, которые подозреваются в создании ячейки запрещенный в РФ экстремистской группировки «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «23 января начнется рассмотрение по существу дела о занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях. В ходе заседания планируется оглашение обвинительного заключения», – говорится в сообщении пресс-службы. По данным следователей, Красиев и Колбасов пытались создать в свердловской колонии №52 ячейку экстремистской организации. При этом Красиев, предположительно, выступал главой сообщества, принимая решение наказывать тех заключенных, которые сотрудничали с руководством ИК. Ранее источники URA.RU сообщали о расследовании дела криминальных авторитетов. Следы их ячейки искали сразу в нескольких свердловских колониях. * – движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.