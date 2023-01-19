Раскрыта дата суда над свердловскими авторитетами, подозреваемыми в создании группировки АУЕ*

Суд 23 января начнет рассматривать дело заключенных свердловской ИК-52 Александра Красиева и Алексея Колбасова, которые подозреваются в создании ячейки запрещенный в РФ экстремистской группировки «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«23 января начнется рассмотрение по существу дела о занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях. В ходе заседания планируется оглашение обвинительного заключения», – говорится в сообщении пресс-службы.
По данным следователей, Красиев и Колбасов пытались создать в свердловской колонии №52 ячейку экстремистской организации. При этом Красиев, предположительно, выступал главой сообщества, принимая решение наказывать тех заключенных, которые сотрудничали с руководством ИК.
Ранее источники URA.RU сообщали о расследовании дела криминальных авторитетов. Следы их ячейки искали сразу в нескольких свердловских колониях.
* – движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.
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Суд 23 января начнет рассматривать дело заключенных свердловской ИК-52 Александра Красиева и Алексея Колбасова, которые подозреваются в создании ячейки запрещенный в РФ экстремистской группировки «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «23 января начнется рассмотрение по существу дела о занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях. В ходе заседания планируется оглашение обвинительного заключения», – говорится в сообщении пресс-службы. По данным следователей, Красиев и Колбасов пытались создать в свердловской колонии №52 ячейку экстремистской организации. При этом Красиев, предположительно, выступал главой сообщества, принимая решение наказывать тех заключенных, которые сотрудничали с руководством ИК. Ранее источники URA.RU сообщали о расследовании дела криминальных авторитетов. Следы их ячейки искали сразу в нескольких свердловских колониях. * – движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.