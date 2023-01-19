19 января 2023

Раскрыта дата суда над свердловскими авторитетами, подозреваемыми в создании группировки АУЕ*

Суд над криминальными авторитетами по делу о группировке АУЕ* начнется в Екатеринбурге 23 января
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, часы, зона, уголовник, колония, наколки, татуировки, зэк, итк, исправительно-трудовая колония, тату, рука в наколках, руки
Подозреваемых зэков начнут судить 23 января (архивное фото)

Суд 23 января начнет рассматривать дело заключенных свердловской ИК-52 Александра Красиева и Алексея Колбасова, которые подозреваются в создании ячейки запрещенный в РФ экстремистской группировки «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«23 января начнется рассмотрение по существу дела о занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях. В ходе заседания планируется оглашение обвинительного заключения», – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следователей, Красиев и Колбасов пытались создать в свердловской колонии №52 ячейку экстремистской организации. При этом Красиев, предположительно, выступал главой сообщества, принимая решение наказывать тех заключенных, которые сотрудничали с руководством ИК.

Ранее источники URA.RU сообщали о расследовании дела криминальных авторитетов. Следы их ячейки искали сразу в нескольких свердловских колониях.

* – движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Суд 23 января начнет рассматривать дело заключенных свердловской ИК-52 Александра Красиева и Алексея Колбасова, которые подозреваются в создании ячейки запрещенный в РФ экстремистской группировки «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «23 января начнется рассмотрение по существу дела о занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях. В ходе заседания планируется оглашение обвинительного заключения», – говорится в сообщении пресс-службы. По данным следователей, Красиев и Колбасов пытались создать в свердловской колонии №52 ячейку экстремистской организации. При этом Красиев, предположительно, выступал главой сообщества, принимая решение наказывать тех заключенных, которые сотрудничали с руководством ИК. Ранее источники URA.RU сообщали о расследовании дела криминальных авторитетов. Следы их ячейки искали сразу в нескольких свердловских колониях. * – движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...