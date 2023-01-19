19 января 2023

В курганском городе дали горячую воду, о которой просили жители

© Служба новостей «URA.RU»
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После жалоб жителей в Катайске из кранов течет горячая вода без перебоев Фото:

Жители города Катайска Курганской области заявили, что после их обращений в соцсетях и СМИ, уже два дня из кранов стабильно течет горячая вода. Об этом они написали в соцсети «ВКонтакте».

«Между прочим, два дня идет вода горячая. Как дальше будет, посмотрим», — пишет пользовательница Александра в группе «Типичный Катайск». С ней согласилась Наталья Рябкова «Тоже это заметила. И ничего пропускать даже не надо. Даже бойлеры ни причем». Администраторы группы также поддержали жителей, отметив, что проблема решилась после обращений граждан.

Получить оперативный комментарий от администрации округа о бесперебойном горячем водоснабжении в Катайске URA.RU не удалось. На звонок корреспондента в приемной сообщили, что глава округа Глеб Морозов сейчас занят.

До этого URA.RU писало, что жители Катайска жаловались на перебои в подаче горячей воды. В ответ на обращения администрация предложила гражданам не экономить деньги и дольше пропускать холодную воду в кранах.

В некоторых домах после жалоб жителей начала стабильно идти горячая вода из кранов
Фото:

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Жители города Катайска Курганской области заявили, что после их обращений в соцсетях и СМИ, уже два дня из кранов стабильно течет горячая вода. Об этом они написали в соцсети «ВКонтакте». «Между прочим, два дня идет вода горячая. Как дальше будет, посмотрим», — пишет пользовательница Александра в группе «Типичный Катайск». С ней согласилась Наталья Рябкова «Тоже это заметила. И ничего пропускать даже не надо. Даже бойлеры ни причем». Администраторы группы также поддержали жителей, отметив, что проблема решилась после обращений граждан. Получить оперативный комментарий от администрации округа о бесперебойном горячем водоснабжении в Катайске URA.RU не удалось. На звонок корреспондента в приемной сообщили, что глава округа Глеб Морозов сейчас занят. До этого URA.RU писало, что жители Катайска жаловались на перебои в подаче горячей воды. В ответ на обращения администрация предложила гражданам не экономить деньги и дольше пропускать холодную воду в кранах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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