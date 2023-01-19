В курганском городе дали горячую воду, о которой просили жители

После жалоб жителей в Катайске из кранов течет горячая вода без перебоев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители города Катайска Курганской области заявили, что после их обращений в соцсетях и СМИ, уже два дня из кранов стабильно течет горячая вода. Об этом они написали в соцсети «ВКонтакте».

«Между прочим, два дня идет вода горячая. Как дальше будет, посмотрим», — пишет пользовательница Александра в группе «Типичный Катайск». С ней согласилась Наталья Рябкова «Тоже это заметила. И ничего пропускать даже не надо. Даже бойлеры ни причем». Администраторы группы также поддержали жителей, отметив, что проблема решилась после обращений граждан.

Получить оперативный комментарий от администрации округа о бесперебойном горячем водоснабжении в Катайске URA.RU не удалось. На звонок корреспондента в приемной сообщили, что глава округа Глеб Морозов сейчас занят.

До этого URA.RU писало, что жители Катайска жаловались на перебои в подаче горячей воды. В ответ на обращения администрация предложила гражданам не экономить деньги и дольше пропускать холодную воду в кранах.