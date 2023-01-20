Английская футболистка Скотт рассказала, как фото с Путиным спасло ей жизнь

20 января 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Фотография с Владимиром Путиным спасла жизнь Алекс Скотт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывшая футболистка английской сборной и лондонского «Арсенала» Алекс Скотт рассказала, как фотография с президентом РФ Владимиром Путиным спасло ее от маньяка в 2018 году. Об этом написали в talkSPORT. Алекс Скотт была экспертом от компании BBC на Чемпионате мира по футболу в 2018 году в России. Тогда после прогулки по Москве она заказала такси, чтобы добраться до отеля. Во время поездки водитель начал угрожать девушке с помощью переводчика Google Translate, чтобы спортсменка попрощалась со своими родными. Однако девушка вспомнила, что прошлым утром виделась с российским лидером, и что завтра у нее тоже намечается встреча с ним. «Путин! Я была с Путиным в то утро! Ты не можешь убить меня <…> Я должна увидеть Путина завтра», — рассказала экс-футболистка изданию . Она также сказала таксисту, что если не встретится с лидером РФ, он найдет злоумышленника. В итоге водитель отвез спортсменку в отель. Когда она выходила из машины, таксист попытался ее поцеловать.

Бывшая футболистка английской сборной и лондонского «Арсенала» Алекс Скотт рассказала, как фотография с президентом РФ Владимиром Путиным спасло ее от маньяка в 2018 году. Об этом написали в talkSPORT. Алекс Скотт была экспертом от компании BBC на Чемпионате мира по футболу в 2018 году в России. Тогда после прогулки по Москве она заказала такси, чтобы добраться до отеля. Во время поездки водитель начал угрожать девушке с помощью переводчика Google Translate, чтобы спортсменка попрощалась со своими родными. Однако девушка вспомнила, что прошлым утром виделась с российским лидером, и что завтра у нее тоже намечается встреча с ним. «Путин! Я была с Путиным в то утро! Ты не можешь убить меня <…> Я должна увидеть Путина завтра», — рассказала экс-футболистка изданию. Она также сказала таксисту, что если не встретится с лидером РФ, он найдет злоумышленника. В итоге водитель отвез спортсменку в отель. Когда она выходила из машины, таксист попытался ее поцеловать.