Мэр Екатеринбурга уехал в другой регион — за наградой от друга

20 января 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

К подобным наградам Алексей Орлов относится трепетно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил награду от мэра Тюмени, президента Союза российских городов Руслана Кухарука — «за значимый вклад в развитие местного самоуправления в РФ». Это произошло на заседании правления Союза в Перми, рассказали URA.RU в горадминистрации. «В ходе расширенного заседания правления Алексей Орлов был награжден золотым знаком за инициативное и продуктивное взаимодействие с Союзом, а также значимый вклад в развитие местного самоуправления в РФ», — сообщили в мэрии. В свидетельстве к знаку указано, что решение о награждении Орлова было принято еще в марте 2021 года. Известно, что Орлова, долгое время работавшего в Тюмени в середине «нулевых», и Кухарука связывают дружеские отношения. В некоторых управленческих вопросах они ориентируются друг на друга, сравнивают. Фото предоставлено горадминистрацией Фото предоставлено горадминистрацией

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил награду от мэра Тюмени, президента Союза российских городов Руслана Кухарука — «за значимый вклад в развитие местного самоуправления в РФ». Это произошло на заседании правления Союза в Перми, рассказали URA.RU в горадминистрации. «В ходе расширенного заседания правления Алексей Орлов был награжден золотым знаком за инициативное и продуктивное взаимодействие с Союзом, а также значимый вклад в развитие местного самоуправления в РФ», — сообщили в мэрии. В свидетельстве к знаку указано, что решение о награждении Орлова было принято еще в марте 2021 года. Известно, что Орлова, долгое время работавшего в Тюмени в середине «нулевых», и Кухарука связывают дружеские отношения. В некоторых управленческих вопросах они ориентируются друг на друга, сравнивают.