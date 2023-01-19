19 января 2023

Мэр Екатеринбурга уехал в другой регион — за наградой от друга

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Иннопром-2022 первый день. Екатеринбург , орлов алексей
К подобным наградам Алексей Орлов относится трепетно Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил награду от мэра Тюмени, президента Союза российских городов Руслана Кухарука — «за значимый вклад в развитие местного самоуправления в РФ». Это произошло на заседании правления Союза в Перми, рассказали URA.RU в горадминистрации.

«В ходе расширенного заседания правления Алексей Орлов был награжден золотым знаком за инициативное и продуктивное взаимодействие с Союзом, а также значимый вклад в развитие местного самоуправления в РФ», — сообщили в мэрии. В свидетельстве к знаку указано, что решение о награждении Орлова было принято еще в марте 2021 года.

Известно, что Орлова, долгое время работавшего в Тюмени в середине «нулевых», и Кухарука связывают дружеские отношения. В некоторых управленческих вопросах они ориентируются друг на друга, сравнивают.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил награду от мэра Тюмени, президента Союза российских городов Руслана Кухарука — «за значимый вклад в развитие местного самоуправления в РФ». Это произошло на заседании правления Союза в Перми, рассказали URA.RU в горадминистрации. «В ходе расширенного заседания правления Алексей Орлов был награжден золотым знаком за инициативное и продуктивное взаимодействие с Союзом, а также значимый вклад в развитие местного самоуправления в РФ», — сообщили в мэрии. В свидетельстве к знаку указано, что решение о награждении Орлова было принято еще в марте 2021 года. Известно, что Орлова, долгое время работавшего в Тюмени в середине «нулевых», и Кухарука связывают дружеские отношения. В некоторых управленческих вопросах они ориентируются друг на друга, сравнивают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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