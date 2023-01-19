19 января 2023

Челябинские ЗАГСы изменили режим работы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Клипарт. Курган, загс, закон, развод, свадьба, документы, герб россии, регистрация брака
Центральный отдел ЗАГС начал принимать граждан шесть дней в неделю Фото:

В Челябинске реорганизовали работу ЗАГСов в управления и изменили режим работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Был упразднен Калининский отдел ЗАГС, изменился график приема граждан — Центральный отдел принимает граждан шесть дней в неделю. Регистрацию в торжественной обстановке проводят в Курчатовском, Ленинском, Металлургическом, Тракторозаводском и Советском отделах», — уточнили URA.RU в мэрии.

Церемонии проводят также в Государственном историческом музее Южного Урала по Труда, 100. Летом в Сатке предложили проводить церемонии на краю скалы. Дополнительные площадки утвердили на Айских притесах и в селе Пороги.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске реорганизовали работу ЗАГСов в управления и изменили режим работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Был упразднен Калининский отдел ЗАГС, изменился график приема граждан — Центральный отдел принимает граждан шесть дней в неделю. Регистрацию в торжественной обстановке проводят в Курчатовском, Ленинском, Металлургическом, Тракторозаводском и Советском отделах», — уточнили URA.RU в мэрии. Церемонии проводят также в Государственном историческом музее Южного Урала по Труда, 100. Летом в Сатке предложили проводить церемонии на краю скалы. Дополнительные площадки утвердили на Айских притесах и в селе Пороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...