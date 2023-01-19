Челябинские ЗАГСы изменили режим работы

В Челябинске реорганизовали работу ЗАГСов в управления и изменили режим работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Был упразднен Калининский отдел ЗАГС, изменился график приема граждан — Центральный отдел принимает граждан шесть дней в неделю. Регистрацию в торжественной обстановке проводят в Курчатовском, Ленинском, Металлургическом, Тракторозаводском и Советском отделах», — уточнили URA.RU в мэрии.
Церемонии проводят также в Государственном историческом музее Южного Урала по Труда, 100. Летом в Сатке предложили проводить церемонии на краю скалы. Дополнительные площадки утвердили на Айских притесах и в селе Пороги.
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