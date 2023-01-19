19 января 2023

Пермяка, устроившего дебош, не пустили в самолет Пермь-Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский дебошир не смог улететь в Сочи Фото:

Пермяка, который устроил дебош на трапе самолета не пустили на рейс Пермь-Сочи. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на полицию аэропорта Большое Савино.

«Инцидент произошел ранним утром 19 января. Мужчину не устроила очередь на трап самолета, он стал громко ругаться, использовал нецензурную брань. Командир воздушного судна отказал пермяку в полете», — сообщает издание.

В отношении дебошира был составлен акт об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Ему грозит штраф или административный арест до 15 суток.

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Пермяка, который устроил дебош на трапе самолета не пустили на рейс Пермь-Сочи. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на полицию аэропорта Большое Савино. «Инцидент произошел ранним утром 19 января. Мужчину не устроила очередь на трап самолета, он стал громко ругаться, использовал нецензурную брань. Командир воздушного судна отказал пермяку в полете», — сообщает издание. В отношении дебошира был составлен акт об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Ему грозит штраф или административный арест до 15 суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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