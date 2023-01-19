Из-за санкций тюменским спортсменам хотят установить новые премии

За победу в соревнованиях на территории России тюменские спортсмены получат премии Фото: правительство ХМАО

Для тюменских спортсменов хотят ввести новые выплаты от 50 до 150 тысяч рублей за победу в ряде соревнований. Соответствующие поправки в законодательство разработал департамент физической культуры Тюменской области. Ранее тюменцы получали деньги за призовые места в международных состязаниях, но участие в них для россиян в настоящее время ограничено.

«Установить выплату за призовые места во Всероссийской спартакиаде по летним, зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, спортивных соревнованиях „Летние Игры Паралимпийцев ‚Мы вместе. Спорт‘, ‚Зимние Игры Паралимпийцев ‚Мы вместе. Спорт‘. За первое место — 150 тысяч рублей, за второе — 100 тысяч рублей, за третье — 50 тысяч“, — говорится в проекте постановления властей.

Сейчас выплаты полагаются спортсменам и их тренерам за призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, Всемирной Универсиаде и прочих. Однако, по словам разработчиков постановления, в настоящее время действует ограничение допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Поэтому тюменцам хотят дать заработать премии за победы в состязаниях, проходящих внутри страны.