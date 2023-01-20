В Кремле дали странам НАТО и Украине совет по завершению конфликта

Песков призвал Запад раскаяться в цинизме
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Запад готовил страшную судьбу для Донбасса, но Россия этого не позволила, отметил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Странам Запада следует прислушаться к России и раскаяться в своих действиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужно прислушаться к России, отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности. <…> Нужно раскаиваться в цинизме за последние 8 лет, когда и Украина, и Франция, и Германия играли в наперстки с Минскими соглашениями», — отметил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что Запад пытался подготовить для жителей Донбасса страшную судьбу, но Россия этого не допустила.

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Странам Запада следует прислушаться к России и раскаяться в своих действиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нужно прислушаться к России, отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности. <…> Нужно раскаиваться в цинизме за последние 8 лет, когда и Украина, и Франция, и Германия играли в наперстки с Минскими соглашениями», — отметил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что Запад пытался подготовить для жителей Донбасса страшную судьбу, но Россия этого не допустила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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