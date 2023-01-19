В Пермском крае скончался экс-депутат

20 января 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Власти Чусового выразили соболезнование в связи со смертью экс-депутата Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Чусовом (Пермский край) скончался депутат местной городской думы Юрий Кондратьев. Информация появилась в паблике «Чусовой. Первоисточник» в соцсети «ВКонтакте», близком к администрации Чусового. «От имени администрации Чусовского городского округа Пермского края выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Кондратьева Юрия Васильевича. Его уход из жизни — большая потеря для Чусовского округа. Как депутат, он отстаивал интересы своих земляков, стоял у истоков становления округа», — говорится в опубликованном сообщении. В пресс-службе администрации Чусового URA.RU подтвердили информацию о смерти бывшего депутата, пояснив, что причиной смерти стала длительная болезнь. Кондратьев был избран депутатом гордумы Чусового в 2019 году. Он также занимал должность директора муниципального предприятия «Гортеплоэнерго». В августе 2022 года, по заявлению Кондратьева, его полномочия как депутата были досрочно прекращены.

В Чусовом (Пермский край) скончался депутат местной городской думы Юрий Кондратьев. Информация появилась в паблике «Чусовой. Первоисточник» в соцсети «ВКонтакте», близком к администрации Чусового. «От имени администрации Чусовского городского округа Пермского края выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Кондратьева Юрия Васильевича. Его уход из жизни — большая потеря для Чусовского округа. Как депутат, он отстаивал интересы своих земляков, стоял у истоков становления округа», — говорится в опубликованном сообщении. В пресс-службе администрации Чусового URA.RU подтвердили информацию о смерти бывшего депутата, пояснив, что причиной смерти стала длительная болезнь. Кондратьев был избран депутатом гордумы Чусового в 2019 году. Он также занимал должность директора муниципального предприятия «Гортеплоэнерго». В августе 2022 года, по заявлению Кондратьева, его полномочия как депутата были досрочно прекращены.