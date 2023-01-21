В ХМАО вырос спрос на автомобили немецких брендов

22 января 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Среди топовых марок Audi и BMW Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО вырос спрос на немецкие автомобильные бренды. В топе стоят Audi и BMW, которые югорчане преимущественно заказывают за рубежом из-за более низких цен. Ситуацию URA.RU обсудило с представителем сургутской компании «Автоимпорт» Юнусом Юнусовым. «Спросом пользуются Audi Q8, BMW X6. Люди, когда хотят потратить деньги на что-то стоящее, то они хотят с выгодой брать. На разных площадках работаем и знаем, что тот же самый X6-й, если брать под заказ например из Кореи, то выйдет в 7-8 млн рублей. В России сейчас цены выше — 11-12 миллионов», — комментирует Юнусов. При этом, по словам эксперта, спрос существует как на новые автомобили, так и на машины с пробегом. Однако в первую очередь речь идет о моделях, которые ушли с конвейера в последние несколько лет. «Не старше 2017 года, если левый руль, а праворукий с Японии можем возить и с 2009 года начиная», — добавляет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО увеличилась стоимость премиальных автомобилей. Цены в среднем выросли на миллион рублей. Рост связан не только с удорожанием доллара, но и с усложнением логистических цепочек поставки авто.

В ХМАО вырос спрос на немецкие автомобильные бренды. В топе стоят Audi и BMW, которые югорчане преимущественно заказывают за рубежом из-за более низких цен. Ситуацию URA.RU обсудило с представителем сургутской компании «Автоимпорт» Юнусом Юнусовым. «Спросом пользуются Audi Q8, BMW X6. Люди, когда хотят потратить деньги на что-то стоящее, то они хотят с выгодой брать. На разных площадках работаем и знаем, что тот же самый X6-й, если брать под заказ например из Кореи, то выйдет в 7-8 млн рублей. В России сейчас цены выше — 11-12 миллионов», — комментирует Юнусов. При этом, по словам эксперта, спрос существует как на новые автомобили, так и на машины с пробегом. Однако в первую очередь речь идет о моделях, которые ушли с конвейера в последние несколько лет. «Не старше 2017 года, если левый руль, а праворукий с Японии можем возить и с 2009 года начиная», — добавляет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО увеличилась стоимость премиальных автомобилей. Цены в среднем выросли на миллион рублей. Рост связан не только с удорожанием доллара, но и с усложнением логистических цепочек поставки авто.