Тюменским чиновникам пообещали премии в один рубль

Будущим чиновникам предлагают каждые три месяца получать по рублю сверх зарплаты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области ищет в свой штат главных специалистов, обещая им в качестве бонуса ежеквартальную премию в один рубль. Информация представлена в вакансиях на федеральном портале «Работа в России».

«В департамент агропромышленного комплекса Тюменской области требуется главный специалист отдела финансирования. Заработная плата — от 30 до 50 тысяч рублей. Бонусы: ежеквартальная премия, 1 рубль», — говорится в вакансии на сайте «Работа в России».

Такую же зарплату и аналогичную систему стимулирования предлагают соискателю на должность главного специалиста юридического отдела, который будет заниматься госзакупками. А вот специалисту по развитию сельских территорий в департаменте готовы ежеквартально выплачивать по 30 тысяч рублей к зарплате.

URA.RU направило запрос в инфоцентр правительства региона, попросив прокомментировать такое различие в выплате бонусов. Ответ ожидается.

Обновлено (20.01.23, 15:47): в инфоцентре агентству сообщили, что в данные вакансий закралась ошибка. «Размер ежеквартальной премии по должностям не разнится. Вероятно, была отмечена техническая ошибка. В настоящее время информация на портале отображается корректно», — рассказали в правительстве.