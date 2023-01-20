Губернатор Махонин анонсировал открытие крупной фермы в Кунгуре

Новая ферма позволит производить до 30 тонн молока в сутки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На базе кунгурского агропредприятия «Кыласовское» в Пермском крае появится молочно-товарная ферма на 1500 голов. Об этом губернатор Дмитрий Махонин рассказал в своем telegram-канале.

«Предприятие каждый год получает поддержку из бюджета — на закупку скота, кормов, возмещение затрат на создание новых производств. Это помогает развиваться дальше — в планах строительство фермы уже на 1500 голов», — написал губернатор. Сейчас на территории округа действует роботизированная ферма на 300 голов. Предполагается, что новая ферма позволит повысить производство молока с 8 до 30 тонн в сутки.

Строительство планируют начать следующей весной и завершить за один год, проектные работы уже ведутся. По словам учредителя предприятия Михаила Носова, на производстве не хватает квалифицированных кадров. Дмитрий Махонин поручил министерствам образования и агропромышленного комплекса проработать этот вопрос.