Губернатор Махонин анонсировал открытие крупной фермы в Кунгуре

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IX съезд врачей Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Новая ферма позволит производить до 30 тонн молока в сутки Фото:

На базе кунгурского агропредприятия «Кыласовское» в Пермском крае появится молочно-товарная ферма на 1500 голов. Об этом губернатор Дмитрий Махонин рассказал в своем telegram-канале.

«Предприятие каждый год получает поддержку из бюджета — на закупку скота, кормов, возмещение затрат на создание новых производств. Это помогает развиваться дальше — в планах строительство фермы уже на 1500 голов», — написал губернатор. Сейчас на территории округа действует роботизированная ферма на 300 голов. Предполагается, что новая ферма позволит повысить производство молока с 8 до 30 тонн в сутки.

Строительство планируют начать следующей весной и завершить за один год, проектные работы уже ведутся. По словам учредителя предприятия Михаила Носова, на производстве не хватает квалифицированных кадров. Дмитрий Махонин поручил министерствам образования и агропромышленного комплекса проработать этот вопрос.

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На базе кунгурского агропредприятия «Кыласовское» в Пермском крае появится молочно-товарная ферма на 1500 голов. Об этом губернатор Дмитрий Махонин рассказал в своем telegram-канале. «Предприятие каждый год получает поддержку из бюджета — на закупку скота, кормов, возмещение затрат на создание новых производств. Это помогает развиваться дальше — в планах строительство фермы уже на 1500 голов», — написал губернатор. Сейчас на территории округа действует роботизированная ферма на 300 голов. Предполагается, что новая ферма позволит повысить производство молока с 8 до 30 тонн в сутки. Строительство планируют начать следующей весной и завершить за один год, проектные работы уже ведутся. По словам учредителя предприятия Михаила Носова, на производстве не хватает квалифицированных кадров. Дмитрий Махонин поручил министерствам образования и агропромышленного комплекса проработать этот вопрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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