Путин обсудил спецоперацию с членами Совбеза

Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом рассказали в Кремле.
«В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о результатах инспекции штаба в зоне СВО в начале недели. Также Путин рассказал о своих международных переговорах.
Сергей Шойгу посетил штаб группировки войск «Восток» в зоне СВО 17 января. Он проинспектировал организацию обеспечения войск. Он выразил военным благодарность за мужество и героизм.
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