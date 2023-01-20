Путин обсудил спецоперацию с членами Совбеза

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом рассказали в Кремле.

«В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о результатах инспекции штаба в зоне СВО в начале недели. Также Путин рассказал о своих международных переговорах.

Сергей Шойгу посетил штаб группировки войск «Восток» в зоне СВО 17 января. Он проинспектировал организацию обеспечения войск. Он выразил военным благодарность за мужество и героизм.

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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом рассказали в Кремле. «В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о результатах инспекции штаба в зоне СВО в начале недели. Также Путин рассказал о своих международных переговорах. Сергей Шойгу посетил штаб группировки войск «Восток» в зоне СВО 17 января. Он проинспектировал организацию обеспечения войск. Он выразил военным благодарность за мужество и героизм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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