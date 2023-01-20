Президент Грузии отказалась налаживать связи с Россией

Грузия отказалась восстанавливать авиасообщение с Россией

20 января 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

В Грузии не поддержали идею возобновить авиасообщение с Россией Фото: Сергей Заикин © URA.RU Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против восстановления авиасообщения с Россией. Такое заявление опубликовано на официальном сайте администрации президента Грузии. «Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», — говорится в заявлении. Она также призвала к новым ограничениям для россиян. Зурабишвили считает, что необходимо урегулировать процесс выдачи права на работу и регистрации бизнеса для приезжих граждан России, а также вопрос открытия русскоязычных школ. Авиационное сообщение России и Грузии приостановлено с 2019 года. Тем не менее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что возобновление авиасообщения с Грузией может произойти в ближайшее время.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против восстановления авиасообщения с Россией. Такое заявление опубликовано на официальном сайте администрации президента Грузии. «Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», — говорится в заявлении. Она также призвала к новым ограничениям для россиян. Зурабишвили считает, что необходимо урегулировать процесс выдачи права на работу и регистрации бизнеса для приезжих граждан России, а также вопрос открытия русскоязычных школ. Авиационное сообщение России и Грузии приостановлено с 2019 года. Тем не менее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что возобновление авиасообщения с Грузией может произойти в ближайшее время.