Из-за разногласий жильцов и управкомпании курганский двор остается неубранным (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане управляющая компания (УК) «Горкомжилстрой» не убирает дворовую территорию на улице Чернореченская, 91 из-за того, что жильцы не в полном объеме оплачивают содержание дома. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области.

«Двор дома по адресу ул. Чернореченская, 91, находящегося в управлении УК „Горкомжилстрой“ не убран: тротуары и вход в подъезд — в наледи, проезд и парковка — в снежном накате, кругом грязь и бытовой мусор. Управкомпания обосновывает это тем, что жители не в полном объеме оплачивают взносы на содержание дома», — указано в сообщения властей.

Сообщается, что жильцы дома жалуются, что не могут найти общий язык с руководителем УК. По словам пенсионерки, живущей в доме, они вместе с остальными обитателями многоквартирника не раз писали обращение в «Горкомжилстрой», но все их жалобы остались без ответа. В ситуации с домом на ул. Чернореченская, 91 будут разбираться сотрудники департамента ЖКХ. Корреспонденту URA.RU не удалось получить комментарий от представителей УК, так как на номер телефона, указанный в открытых источниках, дозвониться не удалось.

Ранее URA.RU писало, что ответственный за ЖКХ в Кургане объяснил, как управляющие компании должны убирать дворовые территории. По его словам, уборка должна проводиться регулярно и своевременно: обрабатывать тротуары и убирать последствия снегопадов.

Неубранная дворовая территория в одном из курганских домой останется до тех пор, пока жильцы не заплатит взнос управкомпании Фото: Пресс-служба губернатора Курганской области

Проверять уборку курганских дворов выехал директор департамента ЖКХ Роман Медведев Фото: Пресс-служба губернатора Курганской области