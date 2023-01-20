RMF FM: жителей Польши начали готовить к войне

В Польше готовят население к боевым действиямФото: NIDS/NATO Multimedia Library
В Польше разработали мобильное приложение с информацией о ближайших бомбоубежищах. Об этом заявил глава Государственной пожарной стражи генерал Анджей Бартковяк.
«В течение нескольких недель жителям может быть предоставлено приложение с указанием ближайшего убежища. Оно готово, его подготовили мои люди в Штабе ГПС. Приложение будет включено в уже существующее приложение 112», — заявил Бартковяк в интервью польскому радио RMF FM. По его словам, сейчас идут последние тесты и проверки мобильной программы.
Из-за поставок тяжелого западного вооружения Украине может начаться мировая война, цитирует «Царьград» предупреждение бывшего депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемара Гердта. Оружие Украина получает от Запада в рамках помощи, предоставляемой Киеву в борьбе с Россией.
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В Польше разработали мобильное приложение с информацией о ближайших бомбоубежищах. Об этом заявил глава Государственной пожарной стражи генерал Анджей Бартковяк. «В течение нескольких недель жителям может быть предоставлено приложение с указанием ближайшего убежища. Оно готово, его подготовили мои люди в Штабе ГПС. Приложение будет включено в уже существующее приложение 112», — заявил Бартковяк в интервью польскому радио RMF FM. По его словам, сейчас идут последние тесты и проверки мобильной программы. Из-за поставок тяжелого западного вооружения Украине может начаться мировая война, цитирует «Царьград» предупреждение бывшего депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемара Гердта. Оружие Украина получает от Запада в рамках помощи, предоставляемой Киеву в борьбе с Россией.