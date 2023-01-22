В ЯНАО рядом с детским садом торговали табачной продукцией

23 января 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

В Губкинском продажа табачной продукции велась в непосредственной близости с детским садом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) продажа табачной продукции велась в непосредственной близости с детским садом, что противоречит законодательству. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа. «Установлено, что вопреки требованиям законодательства расстояние от магазина „Монетка“, реализующего табачную продукцию, до детского сада МБДОУ „Умка“ составляла 27 метров. Прокурор города директору ООО „Элемент-Трейд“ внес представление, а также в отношении директора магазина возбудил административное дело», — говорится в сообщении. На сайте прокуратуры указали, что торговля табачными изделиями должна проводиться не менее чем за 100 метров от детских учреждений. В связи с этим должностное лицо заплатит штраф 5 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко выявили нарушения в помещениях, где проводятся детские праздники. Меры безопасности не соблюдались в 12 государственных учреждениях.

В Губкинском (ЯНАО) продажа табачной продукции велась в непосредственной близости с детским садом, что противоречит законодательству. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа. «Установлено, что вопреки требованиям законодательства расстояние от магазина „Монетка“, реализующего табачную продукцию, до детского сада МБДОУ „Умка“ составляла 27 метров. Прокурор города директору ООО „Элемент-Трейд“ внес представление, а также в отношении директора магазина возбудил административное дело», — говорится в сообщении. На сайте прокуратуры указали, что торговля табачными изделиями должна проводиться не менее чем за 100 метров от детских учреждений. В связи с этим должностное лицо заплатит штраф 5 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко выявили нарушения в помещениях, где проводятся детские праздники. Меры безопасности не соблюдались в 12 государственных учреждениях.