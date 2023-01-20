В некоторых поселениях температура воздуха опустилась до -46 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске, Мегионе, Радужном, Лангепасе, а также нескольких поселениях Нижневартовского района ХМАО 21 января из-за мороза отменены школьные занятия у учащихся первой смены. Информация опубликована на портале «Госуслуги».

Актированный день объявлен у учеников 1-11 классов в п. Ваховск, д. Чехломей, с. Охтеурье, с. Ларьяк, с. Корлики, г. Радужный, пгт. Новоаганск, с. Варьеган. С первого по четвертый классы отменены занятия в г. Нижневартовск, г. Мегион, г. Лангепас, с. Покур, пгт. Излучинск, п. Зайцева Речка, д. Вата, с. Большетархово, п. Высокий Мыс (Сургутский район). Температура воздуха в поселениях составляет от -27 до -46 градусов.

Ранее сообщалось, что в ХМАО на выходных ожидаются перепады температур с резким переходом от -37 градусов ночью до 1 градуса ниже нуля днем. Самые сильные морозы пройдут в Нижневартовском районе.