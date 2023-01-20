20 января 2023

В ХМАО отменили занятия первой смены из-за морозов. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз. Курган, зима, ученики, подростки, школьники, мальчики, зимние каникулы
В некоторых поселениях температура воздуха опустилась до -46 градусов Фото:

В Нижневартовске, Мегионе, Радужном, Лангепасе, а также нескольких поселениях Нижневартовского района ХМАО 21 января из-за мороза отменены школьные занятия у учащихся первой смены. Информация опубликована на портале «Госуслуги».

Актированный день объявлен у учеников 1-11 классов в п. Ваховск, д. Чехломей, с. Охтеурье, с. Ларьяк, с. Корлики, г. Радужный, пгт. Новоаганск, с. Варьеган. С первого по четвертый классы отменены занятия в г. Нижневартовск, г. Мегион, г. Лангепас, с. Покур, пгт. Излучинск, п. Зайцева Речка, д. Вата, с. Большетархово, п. Высокий Мыс (Сургутский район). Температура воздуха в поселениях составляет от -27 до -46 градусов.

Ранее сообщалось, что в ХМАО на выходных ожидаются перепады температур с резким переходом от -37 градусов ночью до 1 градуса ниже нуля днем. Самые сильные морозы пройдут в Нижневартовском районе.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Нижневартовске, Мегионе, Радужном, Лангепасе, а также нескольких поселениях Нижневартовского района ХМАО 21 января из-за мороза отменены школьные занятия у учащихся первой смены. Информация опубликована на портале «Госуслуги». Актированный день объявлен у учеников 1-11 классов в п. Ваховск, д. Чехломей, с. Охтеурье, с. Ларьяк, с. Корлики, г. Радужный, пгт. Новоаганск, с. Варьеган. С первого по четвертый классы отменены занятия в г. Нижневартовск, г. Мегион, г. Лангепас, с. Покур, пгт. Излучинск, п. Зайцева Речка, д. Вата, с. Большетархово, п. Высокий Мыс (Сургутский район). Температура воздуха в поселениях составляет от -27 до -46 градусов. Ранее сообщалось, что в ХМАО на выходных ожидаются перепады температур с резким переходом от -37 градусов ночью до 1 градуса ниже нуля днем. Самые сильные морозы пройдут в Нижневартовском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...