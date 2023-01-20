Философ Сергейцев: главный шпион США прибыл на Украину, чтобы «перепрошить» Зеленского

21 января 2023 в 06:22 Размер текста - 17 +

Директор ЦРУ посетил Киев, чтобы «перепрошить» свою марионетку Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава американской службы разведки Уильям Бернс провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы проверить, насколько хорошо последний выполняет роль марионетки. Об этом рассказал философ и писатель Тимофей Сергейцев. «Зеленского нужно перепрошить, проверить настройки — момент весьма ответственный. Посмотрим, у кого какие переломы будут в результате. А еще для этой организации [разведки США] важно зафиксировать куклу за собой», — заявил Сергейцев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Согласно мнению экспертов, опрошенных изданием, не исключено агентурное использование украинского лидера, если его прежде «физически не ликвидируют». 24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции (СВО) по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам президента России Владимира Путина, основными задачами Вооруженных сил РФ являются денацификация и демилитаризация Украины.

Глава американской службы разведки Уильям Бернс провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы проверить, насколько хорошо последний выполняет роль марионетки. Об этом рассказал философ и писатель Тимофей Сергейцев. «Зеленского нужно перепрошить, проверить настройки — момент весьма ответственный. Посмотрим, у кого какие переломы будут в результате. А еще для этой организации [разведки США] важно зафиксировать куклу за собой», — заявил Сергейцев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Согласно мнению экспертов, опрошенных изданием, не исключено агентурное использование украинского лидера, если его прежде «физически не ликвидируют». 24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции (СВО) по защите мирного населения Донбасса. Согласно словам президента России Владимира Путина, основными задачами Вооруженных сил РФ являются денацификация и демилитаризация Украины.