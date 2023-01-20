20 января 2023

В Златоусте коммунальщики устраняют утечку, из-за которой затопило проезжую часть. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Грязь на дорогах. Екатеринбург, потоп, грязь
Из-за аварии затопило дорогу на проспекте Мира Фото:

Коммунальные службы в Златоусте (Челябинская область) нашли причину коммунальной аварии, из-за которой затопило проезжую часть на проспекте Мира. Об этом сообщили в администрации города.

«Место утечки установлено. Специалисты МУП „Водоснабжение ЗГО“ проводят необходимые технические мероприятия. Последствия выхода воды на проезжую часть проспекта Мира, возникшего в результате аварии, устранены», — сообщили в мэрии Златоуста.

Коммунальная авария произошла на сетях холодного водоснабжения в районе улицы Горького, 1. Уточняется, что наледь с дороги убрана. Движение по проспекту Мира открыто, дорога находится в проезжем состоянии.

Ранее сообщалось, что в Златоусте подъезд одного из домов покрылся льдом. Это случилось из-за коммунальной аварии и долгов за ЖКХ.

Фото:
Фото:

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Коммунальные службы в Златоусте (Челябинская область) нашли причину коммунальной аварии, из-за которой затопило проезжую часть на проспекте Мира. Об этом сообщили в администрации города. «Место утечки установлено. Специалисты МУП „Водоснабжение ЗГО“ проводят необходимые технические мероприятия. Последствия выхода воды на проезжую часть проспекта Мира, возникшего в результате аварии, устранены», — сообщили в мэрии Златоуста. Коммунальная авария произошла на сетях холодного водоснабжения в районе улицы Горького, 1. Уточняется, что наледь с дороги убрана. Движение по проспекту Мира открыто, дорога находится в проезжем состоянии. Ранее сообщалось, что в Златоусте подъезд одного из домов покрылся льдом. Это случилось из-за коммунальной аварии и долгов за ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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