Из-за аварии затопило дорогу на проспекте Мира Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Коммунальные службы в Златоусте (Челябинская область) нашли причину коммунальной аварии, из-за которой затопило проезжую часть на проспекте Мира. Об этом сообщили в администрации города.

«Место утечки установлено. Специалисты МУП „Водоснабжение ЗГО“ проводят необходимые технические мероприятия. Последствия выхода воды на проезжую часть проспекта Мира, возникшего в результате аварии, устранены», — сообщили в мэрии Златоуста.

Коммунальная авария произошла на сетях холодного водоснабжения в районе улицы Горького, 1. Уточняется, что наледь с дороги убрана. Движение по проспекту Мира открыто, дорога находится в проезжем состоянии.

Ранее сообщалось, что в Златоусте подъезд одного из домов покрылся льдом. Это случилось из-за коммунальной аварии и долгов за ЖКХ.

Фото: Администрация Златоуста