В Челябинске из реки выловили труп мужчины

Тело в реке нашла супруга погибшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Труп мужчины найден в реке Миасс в Челябинске. Его обнаружила родственница погибшего, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Труп мужчины 1976 года рождения был обнаружен 20 января в 200 метрах от улицы Байкальской, 60, в реке Миасс. Его нашла супруга», — рассказал источник URA.RU.

По предварительным данным, погибший совершил самоубийство. Ранее он был судим за разбой. Комментарий от следственного управления СКР по Челябинской области будет опубликован, как только поступит в редакцию.

Ранее сообщалось, что в деревне Камышевка Аргаяшского района Челябинской области было найдено тело 16-летнего студента. Он покончил с собой.