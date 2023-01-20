20 января 2023

В Челябинске из реки выловили труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа в челябинском городском бору. Челябинск, северо-западный район, природа, река миасс
Тело в реке нашла супруга погибшего Фото:

Труп мужчины найден в реке Миасс в Челябинске. Его обнаружила родственница погибшего, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Труп мужчины 1976 года рождения был обнаружен 20 января в 200 метрах от улицы Байкальской, 60, в реке Миасс. Его нашла супруга», — рассказал источник URA.RU.

По предварительным данным, погибший совершил самоубийство. Ранее он был судим за разбой. Комментарий от следственного управления СКР по Челябинской области будет опубликован, как только поступит в редакцию.

Ранее сообщалось, что в деревне Камышевка Аргаяшского района Челябинской области было найдено тело 16-летнего студента. Он покончил с собой.

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Труп мужчины найден в реке Миасс в Челябинске. Его обнаружила родственница погибшего, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Труп мужчины 1976 года рождения был обнаружен 20 января в 200 метрах от улицы Байкальской, 60, в реке Миасс. Его нашла супруга», — рассказал источник URA.RU. По предварительным данным, погибший совершил самоубийство. Ранее он был судим за разбой. Комментарий от следственного управления СКР по Челябинской области будет опубликован, как только поступит в редакцию. Ранее сообщалось, что в деревне Камышевка Аргаяшского района Челябинской области было найдено тело 16-летнего студента. Он покончил с собой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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