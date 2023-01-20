20 января 2023
19 января 2023

Полиция задержала тюменца, который сломал череп знакомому

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, ленинский районный суд, уаз, уазик, полиция, полицейский автомобиль
Об инциденте полиция узнала в медучреждении Фото:

Сотрудники тюменской полиции задержали подозреваемого, который в ходе пьяного конфликта избил своего собутыльника палкой. Сам пострадавший попал в больницу с переломом основания черепа. Данную информацию сообщили на официальном сайте УМВД по Тюменской области.

«Подозреваемым оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Мужчина пояснил следователю, что в день случившегося он распивал горячительные напитки со знакомым. Находясь в гараже, у мужчин возник спор, который привел к потасовке. Злоумышленник схватил палку и нанес несколько ударов по голове своему товарищу», — уточняет пресс-служба регионального ведомства. Там добавили, что о самом конфликте между мужчинами им сообщили в медицинском учреждении, куда направили пострадавшего с переломом черепа.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следственный отдел УМВД возбудил дело по признакам статьи 111 части 2 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По ней мужчине могут назначить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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Сотрудники тюменской полиции задержали подозреваемого, который в ходе пьяного конфликта избил своего собутыльника палкой. Сам пострадавший попал в больницу с переломом основания черепа. Данную информацию сообщили на официальном сайте УМВД по Тюменской области. «Подозреваемым оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Мужчина пояснил следователю, что в день случившегося он распивал горячительные напитки со знакомым. Находясь в гараже, у мужчин возник спор, который привел к потасовке. Злоумышленник схватил палку и нанес несколько ударов по голове своему товарищу», — уточняет пресс-служба регионального ведомства. Там добавили, что о самом конфликте между мужчинами им сообщили в медицинском учреждении, куда направили пострадавшего с переломом черепа. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следственный отдел УМВД возбудил дело по признакам статьи 111 части 2 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По ней мужчине могут назначить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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