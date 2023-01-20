Жители Нижневартовска (ХМАО) жалуются на перекрытие дорог из-за снегопада на въезде и выезде из города. Ранее было объявлено об ограничении движения только для грузового транспорта. Информация размещена в местном telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
«В Сургутском районе настоящий снежный апокалипсис, много аварий, дороги на въезд и выезд из города закрыты. Вартовчане стоят в многокилометровых пробках. Как оказалось, ограничения ввели только для грузового транспорта», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО перекрыли движение грузовому автотранспорту на нескольких дорогах из-за непогоды. Ограничение коснулось следующих дорог: Сургут—Когалым, Сургут—Нижневартовск, Северный обход и Сургут—Лянтор.
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