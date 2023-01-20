Жители Нижневартовска жалуются на перекрытые из-за снегопада дороги. Фото

21 января 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Жители Нижневартовска стоят в многокилометровых пробках Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) жалуются на перекрытие дорог из-за снегопада на въезде и выезде из города. Ранее было объявлено об ограничении движения только для грузового транспорта. Информация размещена в местном telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «В Сургутском районе настоящий снежный апокалипсис, много аварий, дороги на въезд и выезд из города закрыты. Вартовчане стоят в многокилометровых пробках. Как оказалось, ограничения ввели только для грузового транспорта», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО перекрыли движение грузовому автотранспорту на нескольких дорогах из-за непогоды. Ограничение коснулось следующих дорог: Сургут—Когалым, Сургут—Нижневартовск, Северный обход и Сургут—Лянтор. Пробки образовались из-за сильного снегопада и перекрытых дорог telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»

Жители Нижневартовска (ХМАО) жалуются на перекрытие дорог из-за снегопада на въезде и выезде из города. Ранее было объявлено об ограничении движения только для грузового транспорта. Информация размещена в местном telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «В Сургутском районе настоящий снежный апокалипсис, много аварий, дороги на въезд и выезд из города закрыты. Вартовчане стоят в многокилометровых пробках. Как оказалось, ограничения ввели только для грузового транспорта», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО перекрыли движение грузовому автотранспорту на нескольких дорогах из-за непогоды. Ограничение коснулось следующих дорог: Сургут—Когалым, Сургут—Нижневартовск, Северный обход и Сургут—Лянтор.