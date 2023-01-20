Блогеры из ЯНАО проверили взаимовыручку жителей региона

Эксперимент проводился на зимнике Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Блогеры из ЯНАО Дмитрий Ждан и Виталий Дворяченко проверили взаимовыручку ямальцев при помощи социального эксперимента, который они провели на зимнике. Видео размещено в официальном telegram-канале региона, а также на странице блогера Ждана в социальной сети «Вконтакте».

«Перед Новым Годом с Виталием Дворяченко проводили небольшой социальный эксперимент, осталась ли у северян та самая „северная взаимовыручка“ и смогут ли они проехать мимо человека, который бредет по дороге вдали от города при отрицательных температурах. И вот, собрав волю в кулак, наконец-то смонтировал видео и представляю его вам», — сообщает Дмитрий Ждан в посте. Водители, которые не остались равнодушными и остановились, получили памятные подарки, предоставленные правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе в ЯНАО сотрудники ГИБДД пришли на помощь замерзающим автомобилисту и пассажирам. Водитель не справился с управлением из-за гололеда, машина вылетела в кювет и после не заводилась.