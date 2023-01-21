Министра обороны Украины вызвали в Раду из-за махинаций с закупками продуктов для ВСУ

Главу минобороны Украины Алексея Резникова вызвали в Раду после скандала с перепродажей продуктов, предназначенных для украинских военных. Об этом сообщила член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.
«В Раде на комитете в ближайшее время заслушают министра обороны Резникова относительно закупок еды для ВСУ. <…> Также Государственная аудиторская служба сейчас проводит проверку министерства», — сообщает telegram-канал «Суспильне» со ссылкой на Безуглую.
Ранее власти Киева раскрыли бизнесменов, которые перепродавали продукты питания украинской армии. Одна из компаний поставляла провизию в более чем 45 военных частей. Преступникам грозит наказание до восьми лет лишения свободы.
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Главу минобороны Украины Алексея Резникова вызвали в Раду после скандала с перепродажей продуктов, предназначенных для украинских военных. Об этом сообщила член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. «В Раде на комитете в ближайшее время заслушают министра обороны Резникова относительно закупок еды для ВСУ. <…> Также Государственная аудиторская служба сейчас проводит проверку министерства», — сообщает telegram-канал «Суспильне» со ссылкой на Безуглую. Ранее власти Киева раскрыли бизнесменов, которые перепродавали продукты питания украинской армии. Одна из компаний поставляла провизию в более чем 45 военных частей. Преступникам грозит наказание до восьми лет лишения свободы.