Свердловчанин на легковушке устроил ДТП и скрылся. Фото

22 января 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

Авария произошла вечером 21 января на перекрестке улиц Нансена — Визе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Серове (Свердловская область) неизвестный на легковушке подрезал Lada Priora, из-за чего отечественный автомобиль вылетел на встречку и попал в ДТП. Виновник аварии скрылся с места происшествия, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Серову. «Водитель на неустановленном транспортном средстве ввел в заблуждения мужчину на Lada Priora, в результате чего легковушка выехала на полосу встречного движения и допустила ДТП с Lada Kalina. Водитель, спровоцировавший ДТП скрылся с места происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 21 час 21 января на перекрестке улиц Нансена — Визе. В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир одного из автомобилей. Теперь полицейские разыскивают очевидцев происшествия. «Если у вас есть информация о данном ДТП, то позвоните в дежурную часть по номеру 8 (343) 859-02-20», — дополнили в пресс-службе ГИБДД по Серову. Фото: пресс-служба ГИБДД по Серову

В Серове (Свердловская область) неизвестный на легковушке подрезал Lada Priora, из-за чего отечественный автомобиль вылетел на встречку и попал в ДТП. Виновник аварии скрылся с места происшествия, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Серову. «Водитель на неустановленном транспортном средстве ввел в заблуждения мужчину на Lada Priora, в результате чего легковушка выехала на полосу встречного движения и допустила ДТП с Lada Kalina. Водитель, спровоцировавший ДТП скрылся с места происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 21 час 21 января на перекрестке улиц Нансена — Визе. В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир одного из автомобилей. Теперь полицейские разыскивают очевидцев происшествия. «Если у вас есть информация о данном ДТП, то позвоните в дежурную часть по номеру 8 (343) 859-02-20», — дополнили в пресс-службе ГИБДД по Серову.