Министр обороны Украины похвастался единственным вертолетом, полученным от Британии 22 января 2023 в 02:08 Размер текста - 17 + Всего один вертолет Украина получила от Великобритании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Великобритании один-единственный вертолет Sea King в качестве военной помощи стране. Этим похвастался министр обороны Украины Алексей Резников. «Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Спасибо (министру обороны Великобритании — прим. URA.RU) Бену Уоллесу», — рассказал Резников на своей странице в Twitter. Ранее стало известно, что Великобритания запланировала передачу Киеву транспортных вертолетов Sea King впервые с начала специальной операции. На данный момент ВСУ была передана лишь одна модель. Кроме того, власти Великобритании заявили об организации поставок Киеву систем противовоздушной обороны, а также средств для защиты от беспилотников. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Великобритании один-единственный вертолет Sea King в качестве военной помощи стране. Этим похвастался министр обороны Украины Алексей Резников. «Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Спасибо (министру обороны Великобритании — прим. URA.RU) Бену Уоллесу», — рассказал Резников на своей странице в Twitter. Ранее стало известно, что Великобритания запланировала передачу Киеву транспортных вертолетов Sea King впервые с начала специальной операции. На данный момент ВСУ была передана лишь одна модель. Кроме того, власти Великобритании заявили об организации поставок Киеву систем противовоздушной обороны, а также средств для защиты от беспилотников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям