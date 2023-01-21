21 января 2023

Министр обороны Украины похвастался единственным вертолетом, полученным от Британии

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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, ввс россии, военный вертолет, ми24, боевой вертолет
Всего один вертолет Украина получила от Великобритании Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Великобритании один-единственный вертолет Sea King в качестве военной помощи стране. Этим похвастался министр обороны Украины Алексей Резников.

«Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Спасибо (министру обороны Великобритании — прим. URA.RU) Бену Уоллесу», — рассказал Резников на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что Великобритания запланировала передачу Киеву транспортных вертолетов Sea King впервые с начала специальной операции. На данный момент ВСУ была передана лишь одна модель. Кроме того, власти Великобритании заявили об организации поставок Киеву систем противовоздушной обороны, а также средств для защиты от беспилотников.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Великобритании один-единственный вертолет Sea King в качестве военной помощи стране. Этим похвастался министр обороны Украины Алексей Резников. «Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Спасибо (министру обороны Великобритании — прим. URA.RU) Бену Уоллесу», — рассказал Резников на своей странице в Twitter. Ранее стало известно, что Великобритания запланировала передачу Киеву транспортных вертолетов Sea King впервые с начала специальной операции. На данный момент ВСУ была передана лишь одна модель. Кроме того, власти Великобритании заявили об организации поставок Киеву систем противовоздушной обороны, а также средств для защиты от беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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