Министр обороны Украины похвастался единственным вертолетом, полученным от Британии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Великобритании один-единственный вертолет Sea King в качестве военной помощи стране. Этим похвастался министр обороны Украины Алексей Резников.
«Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Спасибо (министру обороны Великобритании — прим. URA.RU) Бену Уоллесу», — рассказал Резников на своей странице в Twitter.
Ранее стало известно, что Великобритания запланировала передачу Киеву транспортных вертолетов Sea King впервые с начала специальной операции. На данный момент ВСУ была передана лишь одна модель. Кроме того, власти Великобритании заявили об организации поставок Киеву систем противовоздушной обороны, а также средств для защиты от беспилотников.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Великобритании один-единственный вертолет Sea King в качестве военной помощи стране. Этим похвастался министр обороны Украины Алексей Резников. «Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Спасибо (министру обороны Великобритании — прим. URA.RU) Бену Уоллесу», — рассказал Резников на своей странице в Twitter. Ранее стало известно, что Великобритания запланировала передачу Киеву транспортных вертолетов Sea King впервые с начала специальной операции. На данный момент ВСУ была передана лишь одна модель. Кроме того, власти Великобритании заявили об организации поставок Киеву систем противовоздушной обороны, а также средств для защиты от беспилотников.