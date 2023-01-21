Германия решила создать самую сильную армию в Европе

Минобороны ФРГ Писториус: целью Германии является создание самой сильной и оснащенной армии в ЕС

22 января 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Новый министр обороны Германии пообещал создать самую сильную в Европе армию Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Главной целью немецких вооруженных сил сегодня является создание сильнейшей на европейском континенте армии. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «Германия является крупнейшей экономикой в Европе, поэтому нашей целью также должно быть создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в ЕС», — заявил Писториус, его слова передает немецкая газета Bild . Он подчеркнул, однако, что достичь подобного успеха в короткий срок не удастся, для этого понадобится более трех лет. Ранее Писториус сообщил о своем намерении посетить Украину в качестве первой страны, куда он отправиться с целью проведения переговоров. Министр предположил, что его визит произойдет в течение этого месяца.

Главной целью немецких вооруженных сил сегодня является создание сильнейшей на европейском континенте армии. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «Германия является крупнейшей экономикой в Европе, поэтому нашей целью также должно быть создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в ЕС», — заявил Писториус, его слова передает немецкая газета Bild. Он подчеркнул, однако, что достичь подобного успеха в короткий срок не удастся, для этого понадобится более трех лет. Ранее Писториус сообщил о своем намерении посетить Украину в качестве первой страны, куда он отправиться с целью проведения переговоров. Министр предположил, что его визит произойдет в течение этого месяца.