21 января 2023
20 января 2023
19 января 2023

Житель ЯНАО сравнил цены на такси с московскими. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, яндекс такси
Жителю Нового Уренгоя предложили заплатить 612 рублей за шестиминутную поездку Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловался на цену в приложении популярного сервиса «Яндекс. Go». За поездку в эконом-классе ему выставили счет в 612 рублей, почти как в Москве, сообщается в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

«Доехать в шесть утра от Звездного до Аэропорта 600 с лишним рублей, за что? В Москве за поездку от Домодедово до практически центра в час пик 1200, а ехать 2 часа практически», — написал возмущенный пользователь в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что таксисты включают кнопку ожидания, еще не доехав до места назначения. В свою очередь, таксисты недовольны тем, что ямальцы предлагают им низкую плату за поездки.

Фото:

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Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловался на цену в приложении популярного сервиса «Яндекс. Go». За поездку в эконом-классе ему выставили счет в 612 рублей, почти как в Москве, сообщается в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». «Доехать в шесть утра от Звездного до Аэропорта 600 с лишним рублей, за что? В Москве за поездку от Домодедово до практически центра в час пик 1200, а ехать 2 часа практически», — написал возмущенный пользователь в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что таксисты включают кнопку ожидания, еще не доехав до места назначения. В свою очередь, таксисты недовольны тем, что ямальцы предлагают им низкую плату за поездки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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