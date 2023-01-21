Житель ЯНАО сравнил цены на такси с московскими. Скрин

22 января 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Жителю Нового Уренгоя предложили заплатить 612 рублей за шестиминутную поездку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловался на цену в приложении популярного сервиса «Яндекс. Go». За поездку в эконом-классе ему выставили счет в 612 рублей, почти как в Москве, сообщается в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». «Доехать в шесть утра от Звездного до Аэропорта 600 с лишним рублей, за что? В Москве за поездку от Домодедово до практически центра в час пик 1200, а ехать 2 часа практически», — написал возмущенный пользователь в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что таксисты включают кнопку ожидания, еще не доехав до места назначения. В свою очередь, таксисты недовольны тем, что ямальцы предлагают им низкую плату за поездки. Фото: группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», Вк

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловался на цену в приложении популярного сервиса «Яндекс. Go». За поездку в эконом-классе ему выставили счет в 612 рублей, почти как в Москве, сообщается в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». «Доехать в шесть утра от Звездного до Аэропорта 600 с лишним рублей, за что? В Москве за поездку от Домодедово до практически центра в час пик 1200, а ехать 2 часа практически», — написал возмущенный пользователь в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что таксисты включают кнопку ожидания, еще не доехав до места назначения. В свою очередь, таксисты недовольны тем, что ямальцы предлагают им низкую плату за поездки.