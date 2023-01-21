21 января 2023
20 января 2023

В одном из гаражей Челябинска нашли два трупа

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция
Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено, уточнил источник в силовых структурах Фото:

В гаражах в Ленинском районе Челябинска найдены тела двух мужчин. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тела двух мужчин 2000 и 2002 годов рождения найдены в гаражах по переулку Арматурный. По предварительной информации, они отравились угарным газом после запуска автомобиля», — рассказал источник URA.RU.

Точная причина смерти будет установлена после экспертизы. В следственном управлении СКР по Челябинской области на запрос о комментарии оперативно не ответили.

Ранее сообщалось, что от отравления угарным газом в Магнитогорске погибли четверо детей. Они находились в частном доме с неисправным печным отоплением.

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В гаражах в Ленинском районе Челябинска найдены тела двух мужчин. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тела двух мужчин 2000 и 2002 годов рождения найдены в гаражах по переулку Арматурный. По предварительной информации, они отравились угарным газом после запуска автомобиля», — рассказал источник URA.RU. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы. В следственном управлении СКР по Челябинской области на запрос о комментарии оперативно не ответили. Ранее сообщалось, что от отравления угарным газом в Магнитогорске погибли четверо детей. Они находились в частном доме с неисправным печным отоплением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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