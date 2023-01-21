В одном из гаражей Челябинска нашли два трупа

В гаражах в Ленинском районе Челябинска найдены тела двух мужчин. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Тела двух мужчин 2000 и 2002 годов рождения найдены в гаражах по переулку Арматурный. По предварительной информации, они отравились угарным газом после запуска автомобиля», — рассказал источник URA.RU.
Точная причина смерти будет установлена после экспертизы. В следственном управлении СКР по Челябинской области на запрос о комментарии оперативно не ответили.
Ранее сообщалось, что от отравления угарным газом в Магнитогорске погибли четверо детей. Они находились в частном доме с неисправным печным отоплением.
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