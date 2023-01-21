В одном из гаражей Челябинска нашли два трупа

22 января 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено, уточнил источник в силовых структурах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В гаражах в Ленинском районе Челябинска найдены тела двух мужчин. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тела двух мужчин 2000 и 2002 годов рождения найдены в гаражах по переулку Арматурный. По предварительной информации, они отравились угарным газом после запуска автомобиля», — рассказал источник URA.RU. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы. В следственном управлении СКР по Челябинской области на запрос о комментарии оперативно не ответили. Ранее сообщалось, что от отравления угарным газом в Магнитогорске погибли четверо детей. Они находились в частном доме с неисправным печным отоплением.

В гаражах в Ленинском районе Челябинска найдены тела двух мужчин. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тела двух мужчин 2000 и 2002 годов рождения найдены в гаражах по переулку Арматурный. По предварительной информации, они отравились угарным газом после запуска автомобиля», — рассказал источник URA.RU. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы. В следственном управлении СКР по Челябинской области на запрос о комментарии оперативно не ответили. Ранее сообщалось, что от отравления угарным газом в Магнитогорске погибли четверо детей. Они находились в частном доме с неисправным печным отоплением.